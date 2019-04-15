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11:54 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ведомости»: «мусорные операторы» в нескольких регионах могут прекратить работу из-за неплатежей

Операторы утилизации отходов, начавшие работать по системе новой «мусорной реформы» испытывают сложности с получением платы за свою работу, сообщили «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента России Владимира Путина, которое прошло 11 апреля. В документе отмечено, что часть операторов из-за этого могут прекратить работу.

Источник: Reuters

Представитель Минприроды рассказал газете, что есть проблема низкой собираемости, но не стал это комментировать. В черновике сказано, что по стране в среднем собирают 50,3% платежей, а остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость 5%), Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).

Кроме того, не каждый регион успел разработать схему по сбору, утилизации мусора и выбору оператора. В документе отмечается, что Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 года.
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Также в документе говорится, что к ошибкам в собираемости приводит отсутствие доступа операторов к актуальной базе жильцов. В Тверской области платежки выставлены дважды половине жителей — 641 тыс. человек, а в Калининградской — умершим. Чиновник Калининградской области объясняет это пробными пустыми платежками для уточнения базы.

Напомним, с 1 января российские регионы начали переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, отобранные в результате конкурсов. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.

По подсчетам специалистов, в среднем каждый россиянин будет платить за вывоз ТКО 1225 руб. в год. Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов отличаются почти в 27 раз. Активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что жители 36 нескольких городов платят за вывоз мусора дважды — по платежкам ЖКХ и мусорных операторов.

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