Фермерские товары рядом с домом: на портале открытых данных опубликовали карту ярмарок выходного дня

На портале открытых данных появилась карта ярмарок выходного дня. Она содержит около 100 адресов в разных округах Москвы. На торговых площадках можно купить фермерскую продукцию: мясо, рыбу, овощи, выпечку, кондитерские изделия и другие товары.
Ярмарки выходного дня заработали в Москве 5 апреля. Они открыты каждую пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 20:00. Их работа традиционно продлится до наступления холодов.
С помощью портала data.mos.ru можно найти ближайшую к дому ярмарку выходного дня. Все адреса выводятся в виде таблицы. При желании их можно отсортировать по районам и округам, используя фильтр. Все места проведения ярмарок (они отмечены точками) можно также посмотреть на большой интерактивной карте. Кроме того, на портале есть краткое описание каждой площадки с фотографиями, информацией о числе торговых мест и схемой их размещения.
Заявочная кампания для участия в ярмарках выходного дня проходила с 18 по 22 марта. В ней могли участвовать владельцы фермерских и личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. По итогам кампании около 2,5 тысячи участников теперь представляют свою продукцию на ярмарках выходного дня. Первая торговая сессия продлится до 30 июня.
В прошлом году горожане воспользовались порталом data.mos.ru более 1,8 миллиона раз. Чаще всего они узнавали о графике отключения горячей воды, а также просматривали адреса избирательных участков Москвы и городских поликлиник. Кроме того, в топ-10 вошли информационные перечни с адресами различных организаций системы здравоохранения, объектов культурного наследия и камер городской системы видеонаблюдения.
Портал data.mos.ru действует с 2013 года. На нем опубликовано более тысячи наборов данных (датасетов). В них содержится информация почти о двух миллионах объектов инфраструктуры — начиная от городских велопарковок и заканчивая центрами бесплатной вакцинации животных против бешенства. На портале регулярно публикуются сезонные наборы данных. К примеру, зимой пользователи могут ознакомиться с перечнем лыжных трасс, столичных катков или мест запуска фейерверков, а летом — узнать, где расположены беговые дорожки или зоны отдыха у воды.