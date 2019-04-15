Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крупный спор Путина и Эрдогана: что ждет Турцию и РФ
Skoda показала новый кроссовер (фото)
Невозможно мило: Саша Савельева показала первые вещи сына
Жена исчезнувшего из эфира ведущего рассказала о его состоянии
Мужчина остался без трехкомнатной квартиры из-за долгов за ЖКХ
Собибор: как Польша у России отнимает право на историю У России есть полное право участвовать в создании музея концлагеря в польском Собиборе
Невозможно мило: Саша Савельева показала первые вещи сына
Максим Галкин показал, как они с дочкой запускают игрушечный самолет
Ученые призывают отказаться от яиц
Что будет, если съесть хлеб с плесенью?
Джигурда назвал имена гомосекуалов российского шоу-бизнеса
Кафельникова снялась обнаженной на Бали - фото
91-летняя актриса РФ раскрыла секрет красоты без пластики и диет
Любимый актер миллионов россиян, погибший в ДТП
Как работает российская «Ирония» (видео)
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
В Москве открылся новый блошиный рынок. Какой он?
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
16Выборы президента Украины
14ZEISS назвал победителя «неожиданной» тематической фотографии
10:43 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Фермерские товары рядом с домом: на портале открытых данных опубликовали карту ярмарок выходного дня

Портал data.mos.ru поможет найти ближайшую к дому ярмарку выходного дня. Для этого можно использовать фильтр, который отсортирует адреса в зависимости от района или округа.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

На портале открытых данных появилась карта ярмарок выходного дня. Она содержит около 100 адресов в разных округах Москвы. На торговых площадках можно купить фермерскую продукцию: мясо, рыбу, овощи, выпечку, кондитерские изделия и другие товары.

Ярмарки выходного дня заработали в Москве 5 апреля. Они открыты каждую пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 20:00. Их работа традиционно продлится до наступления холодов.
Читайте также
Французский сыр. Сделано в Махачкале

С помощью портала data.mos.ru можно найти ближайшую к дому ярмарку выходного дня. Все адреса выводятся в виде таблицы. При желании их можно отсортировать по районам и округам, используя фильтр. Все места проведения ярмарок (они отмечены точками) можно также посмотреть на большой интерактивной карте. Кроме того, на портале есть краткое описание каждой площадки с фотографиями, информацией о числе торговых мест и схемой их размещения.

Заявочная кампания для участия в ярмарках выходного дня проходила с 18 по 22 марта. В ней могли участвовать владельцы фермерских и личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. По итогам кампании около 2,5 тысячи участников теперь представляют свою продукцию на ярмарках выходного дня. Первая торговая сессия продлится до 30 июня.

В прошлом году горожане воспользовались порталом data.mos.ru более 1,8 миллиона раз. Чаще всего они узнавали о графике отключения горячей воды, а также просматривали адреса избирательных участков Москвы и городских поликлиник. Кроме того, в топ-10 вошли информационные перечни с адресами различных организаций системы здравоохранения, объектов культурного наследия и камер городской системы видеонаблюдения.

Портал data.mos.ru действует с 2013 года. На нем опубликовано более тысячи наборов данных (датасетов). В них содержится информация почти о двух миллионах объектов инфраструктуры — начиная от городских велопарковок и заканчивая центрами бесплатной вакцинации животных против бешенства. На портале регулярно публикуются сезонные наборы данных. К примеру, зимой пользователи могут ознакомиться с перечнем лыжных трасс, столичных катков или мест запуска фейерверков, а летом — узнать, где расположены беговые дорожки или зоны отдыха у воды.

В России начался второй этап перехода на цифровое ТВ
СМИ сообщили о новой схеме мошенничества в интернете
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Возобновлено расследование в отношении экс-главы Роснано
Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Тест: помните ли вы песни Аллы Пугачевой
Врачи рассказали, как правильно принимать ванну
Спорт
«Красно-белые ходоки повержены»: «Спартак» проиграл в Ростове Команда Олега Кононова уступила коллективу Валерия Карпина в матче 23-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Какие гаджеты считать шпионским прибором? Госдума уточнила УК РФ Осудят ли за GPS-трекер на корове?
Авто
Skoda показала новый кроссовер (фото) Чешская марка распространила первые тизеры новой модели, которая станет продолжением женевского концепта Vision iV
Кино
Екатерина Волкова: «Никогда больше не буду работать с мужем» Звезда «Ворониных» рассказала о своей новой работе в кино и проблемах с востребованностью, отношениях с коллегами по цеху, боязни откровенных сцен, совместной работе с мужем и кинокарьере дочери
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Посуточную аренду квартир объявляют вне закона
Дети
Дочь Орбакайте трогательно поздравила Пугачеву с днем рождения 7-летняя Клавдия нежно обратилась к бабушке в соцсети
Леди
«Хороший хирург»: фанаты не узнали Светлану Лободу на новом фото В сети обсуждают свежий снимок певицы.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь