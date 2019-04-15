Денежный станок: кто заработал на «Игре престолов»
Как культовый сериал превращает людей в миллионеров.
Как культовый сериал превращает людей в миллионеров.
Финальный сезон сериала «Игра престолов» обещает стать зрелищем, которого еще не видел мир. Шоу оставалось самым популярным телефильмом планеты даже в прошлом году, когда публике не было представлено ни одной новой серии, а сейчас истерия вокруг сражения за Вестерос достигла своего апогея. «Игра престолов» — это и хлеб, и зрелища в одном флаконе, ведь многих он сделал не только счастливыми, но и богатыми: и людей, и бизнес, и целые государства.
«Игра престолов» давно стала не только самым кассовым сериалом всех времен, но и лидером по расходам на съемки каждого эпизода — к финальному сезону компания HBO стала тратить на съемки одной серии до $15 млн. Сумасшедшие деньги, о которых до этого на телевидении даже помыслить не могли.
Не удивительно, что этот масштабный проект сделал актеров, участвовавших в съемках (по крайней мере тех немногих, кому удалось выжить на экране дольше пары сезонов) не только знаменитыми, но и богатыми. Согласно откровениям самих актеров, за съемки в 5 и 6 сезонах шоу Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Кит Харрингтон (Джон Сноу), Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер), Лина Хиди (Серсея Ланнистер) и Николай
Однако к двум последним сезонам расценки на их игру существенно возросли и достигли баснословной суммы в $500 000 за серию.
Если учесть, что эпизодов в финальном сезоне будет шесть, каждый участник основного актерского состава только за него заработал на съемках по $3 млн. Зарплаты артистов во время работы над первыми 4 сезонами доподлинно неизвестны, но даже с учетом имеющихся сведений получается, что звезды «Игры престолов» за эти годы стали богаче минимум на $12,5 млн долларов. The Hollywood Reporter и вовсе утверждает, что за каждый эпизод финального сезона пятерка ведущих актеров получала по $1,2 млн.
Конечно, далеко не все актеры, занятые в съемках сериала, могут похвастаться такими заработками. Например, Софи Тернер и Мэйси Уильямс, играющие в «Игре Престолов» сестер Сансу и Арью Старк, по слухам, получают только по $150 000 за эпизод. Эту информацию в недавнем интервью Harper’s Bazaar косвенно подтвердила сама Софи Тернер — точных сумм она, разумеется, не называла, однако признала, что получает меньше, чем ее сериальный брат Кит Харрингтон.
С учетом сумасшедшей популярности «Игры престолов», актеры и другие участники съемочной группы — далеко не единственные люди, получившие возможность заработать на истории о драконах, войне и любви.
Например, как пишет газета Mirror, сервис Bark.com недавно разработал новую услугу для фанатов сериала — их предлагают обучить высокому валирийскому языку. Репетиторам, которые докажут свои знания этого выдуманного наречия, предлагают зарплату до 40 фунтов стерлингов в час. Посвятить желающих в основы валирийского и дотракийского языков также обещает бесплатное приложение Tandem, причем речь идет не только о заучивании слов, но и о полноценном погружении в грамматику.
Так, производитель печенья Oreo объявил о выпуске лимитированной коллекции, посвященной героям сериала.
Вкус сладостей останется прежним, зато на самих печеньках появятся символы Старков, Ланнистеров, Таргариенов и Короля Ночи. Компания также выпустила рекламный ролик, для которого пересняла знаменитую заставку сериала — теперь дворцы из печенья там растут на ландшафте из белого крема. Уникальное печенье должно было появиться на полках магазинов по всему миру 8 апреля.
А пивовары создали ролик, в котором обыгрывается одна из сцен сериала, — нападение дракона на зрителей рыцарского поединка. Рекламная кампания приурочена к Супербоулу-2019. Позже был выпущен второй ролик, где поверженного рыцаря пытались оживить при помощи итальянской пасты. Сервис микроблогов Twitter перед премьерой финального сезона запустил эмодзи с главными героями сериала, от Джона Сноу до Сансы Старк, а в рекламной кампании Mountain Dew музыканты пытаются напеть мотив из саундтрека к сериалу. Производитель виски Johnnie Walker выпустил напиток White Walker («Белый ходок»). Бутылку с надписью Winter is Here необходимо охлаждать: в холодильнике яркие белые и голубые термочернила, в том числе и глаза Джонни Уокера, начинают светиться — как у зомби белых ходоков в фильме.
Разумеется, индустрия игр и игрушек тоже не могла остаться в стороне. Например, компания Hasbro выпустила версию своей легендарной настольной игры «Монополия» для фанатов сериала.
Кроссовки и декоративная косметика — далеко не исчерпывающий список товаров, которые производители пытаются приурочить к выходу сериалу. Например, теперь серебристые тени для век называются «Белые ходоки».
А в Австралии телекомпания Foxtel открыла выставку площадью 2000 кв. м в стиле кладбища — так в Сиднее почтили героев «Игры престолов», не доживших до финала.
Но главным бенефициаром сериала, естественно, является его создатель — компания HBO.
Отдельная возможность для заработка, причем не только для бизнеса, но и для целых стран — это толпы туристов, желающих проехать по местам съемок «Игры престолов». Например, в Великобритании и Ирландии есть тур «Семь королевств», куда входят посещение мероприятия в семи городах с декорациями из сериала и возможность выиграть шоколадное драконье яйцо.
После окончания «Игры престолов» канал HBO планирует превратить декорации сериала в объекты для туризма. Любой желающий сможет посетить родной дом Старков Винтерфелл, дворец Королевской Гавани и штаб Ночного дозора, расположенные в Северной Ирландии.
По словам
Сериал давно перестал быть рядовым проектом и превратился в событие государственной важности, ведь еще в июне 2014 года съемочный павильон «Титаник» в Белфасте посетила королева Великобритании Елизавета II. Вместе со своим супругом герцогом Эдинбургским Филиппом она прошлась по съемочной площадке, побеседовала с актерами и осмотрела реквизит, однако садиться на Железный трон отказалась. Позже создатели сериала объявили, что британский монарх по собственным эзотерическим правилам не может занимать престол другого государства, пусть даже вымышленного.
Знаменитый сериал снимали не только в Северной Ирландии, но также в Великобритании, Хорватии, на Мальте, в Испании, Марокко и в Исландии. И во всех этих странах «Игра престолов» гарантировала не только приток финансов от съемочной группы, но и толпы туристов, готовых заплатить любые деньги за возможность побывать внутри любимой сказки. Например, в Исландии натурная пещера Грётагья еле выдерживает поток фанатов, а исландская крона в 2016 году значительно укрепилась по отношению к доллару и евро как раз благодаря наплыву иностранцев.
Финальный сезон «Игры престолов» открывает и еще одну возможность для заработка — букмекеры последние месяцы активно принимали ставки на различные сюжетные ходы. Например, гадают, у кого больше всего шансов занять Железный трон или упокоиться на поле боя великой финальной битвы.