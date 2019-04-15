Правила жизни Аллы Пугачевой: лучшие цитаты певицы
15 апреля Примадонна отмечает свой юбилей.
15 апреля Примадонна отмечает свой юбилей.
Не нужно бояться тех, кто не любит. Нужно бояться тех, кто делает вид, что любит.
От разделенной любви рождаются дети, а вот только от неразделенной — песни.
Если вы влюбились в идиота, значит, в вашей пресной жизни не хватало специй.
Я не глупая женщина, и скрыть это безумно сложно.
Я научилась все, что про меня выдумывают, натягивать на себя, и теперь это меня еще и украшает.
Я получаю истинное наслаждение от того, что я могу себе позволить быть любой. Меня любят любую. В это агрессивное, циничное, тяжелое время радость должна быть.
Поскольку я человек честный, врать не могу да и не хочу, поэтому редко общаюсь с прессой.
Мужчины мне по жизни мешали лишь в одном: когда была с ними счастлива, прекращала петь.
Бросить все ради мужчины? Какой же мужчина должен быть дурак, чтобы заставить меня бросить все? А ради дурака я ничего не брошу!
Ошибаться не страшно — страшно таскать ошибки за собой.
Для того чтобы любить людей, надо с ними не общаться.
Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным.
Слабый всегда уступает дорогу сильному, и только самый сильный уступает дорогу всем.
Екатерина Гура