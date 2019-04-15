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12:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Правила жизни Аллы Пугачевой: лучшие цитаты певицы

15 апреля Примадонна отмечает свой юбилей.

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15 апреля советской и российской певице Алле Пугачевой исполняется 70 лет. Ее имя известно каждому и далеко за пределами России. Сейчас певица не гастролирует и редко выступает на сцене, но она по-прежнему остается главной «королевой поп-сцены» в стране. В честь юбилея Аллы Борисовны мы собрали самые яркие ее цитаты о себе, мужчинах и жизни.

О любви

Не нужно бояться тех, кто не любит. Нужно бояться тех, кто делает вид, что любит.
От разделенной любви рождаются дети, а вот только от неразделенной — песни.
Если вы влюбились в идиота, значит, в вашей пресной жизни не хватало специй.

О себе

Я не глупая женщина, и скрыть это безумно сложно.
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Я научилась все, что про меня выдумывают, натягивать на себя, и теперь это меня еще и украшает.
Я получаю истинное наслаждение от того, что я могу себе позволить быть любой. Меня любят любую. В это агрессивное, циничное, тяжелое время радость должна быть.
Поскольку я человек честный, врать не могу да и не хочу, поэтому редко общаюсь с прессой.

О мужчинах

Мужчины мне по жизни мешали лишь в одном: когда была с ними счастлива, прекращала петь.
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Бросить все ради мужчины? Какой же мужчина должен быть дурак, чтобы заставить меня бросить все? А ради дурака я ничего не брошу!

О разном

Ошибаться не страшно — страшно таскать ошибки за собой.
Для того чтобы любить людей, надо с ними не общаться.
Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным.
Слабый всегда уступает дорогу сильному, и только самый сильный уступает дорогу всем.

Екатерина Гура

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