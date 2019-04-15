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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них

Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

Спустя несколько часов после вылета из лондонского аэропорта Gatwick им пришлось развернуть самолет и посадить его в Порту, поскольку взлетно-посадочная полоса в Лиссабоне была закрыта.

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После успешного приземления в Порту всех пассажиров попросили покинуть самолет, чтобы дозаправить его и подготовить к вылету в пункт назначения. Однако спустя пять часов ожидания туристам сообщили, что их лайнер улетел в Лиссабон без них.

«Мы прилетели в аэропорт [Порту] и просидели там до тех пор, пока кто-то не сказал, что наш самолет уже улетел без нас в Лиссабон. Все были шокированы. Затем всех отвезли в Лиссабон на автобусе», — рассказал один из пассажиров Фрэзер Ренделл.

Представитель авиакомпании принес извинения за случившееся и прокомментировал ситуацию. «К сожалению, задержка рейса привела к тому, что экипаж превысил установленный лимит рабочего времени. В связи с этим мы предоставили пассажирам ваучеры на прохладительные напитки и трансфер в Лиссабон», — пояснил агент easyJet.

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