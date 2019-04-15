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18:07 (мск), источник: ТАСС

Организаторы рассказали, какие слова оказались самыми сложными в «Тотальном диктанте»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Слова «обаяние», «земля», а также сочетания слов «Василисин муж» и «корабельный дуб» вызвали наибольшие сложности у участников «Тотального диктанта». Об этом в понедельник сообщил член экспертного совета «Тотального диктанта» и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов на пресс-конференции в ТАСС.

Источник: РИА "Новости"
Вызвало сложности слово «обаяние», были даже работы, в которых из-за этого срывалась «пятерка» <…> Видимо, пишущие смешивали здесь слова «обаяние» и «обоняние», которые пишутся по-разному. И вот это была частая ошибка.
Владимир Пахомов
член экспертного совета «Тотального диктанта 

По его словам, много хлопот пишущим доставило сочетание «Василисин муж», которое следует писать с большой буквы. «Притяжательные прилагательные пишутся с суффиксом -ин-, -ов- с большой буквы», — напомнил Пахомов.

Сложность у многих вызвало написание слова «земля».

Там не было высокого смысла, не было астрономического термина. И поэтому «земля» должна была быть написана с маленькой буквы, но была написана с большой, что тоже ошибка.
Владимир Пахомов
член экспертного совета «Тотального диктанта

При этом, по его словам, расхожее мнение, что большинство не знает, как правильно писать окончания -ться- и -тся- в глаголах, не оправдалось.

«Если говорить о каких-то смешных случаях, забавных словах, то у нас в некоторых работах поймал Васька Пепел не леща, а клеща. Кроме того, весна, скоро лето, многие, наверное, мечтают об отпуске, поэтому события в пьесе вели не к трагической, а к тропической развязке», — пошутил Пахомов.

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«Карамельный дуб»

«Ошибки были допущены в таких тривиальных местах, о которых мы даже не подозревали. У нас было такое предложение: “Все вокруг меняется, а она все так же живет по старинке”. И вот слово “так же”, которое в этом тексте нужно было написать раздельно, подавляющее большинство участников написали слитно», — рассказала председатель экспертного совета «Тотального диктанта» Наталья Кошкарева.

Она также добавила, что были ошибки, которые позволяют задуматься об общем уровне грамотности.

«Есть некоторые реалии, которые выходят из нашей жизни. Например, корабельный дуб, из которого когда-то изготавливались парусники. И в тексте у нас была такая фраза: «Она не фанатик вроде Собакевича, колодец у которого обшит корабельным дубом». Видимо, для молодежи [это] не особо знакомые реалии, и они допускали такие ошибки: «облит карамельным дубом», — отметила Кошкарева.

По ее словам, в первом фрагменте текста, который был посвящен трагедии Александра Пушкина «Моцарт и Сальери», были ошибки, связанные с незнанием имен собственных или навеянные воспоминаниями о «Капитанской дочке».

Трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери» превратилась в трагедию «Моцарта и Савелия».
Наталья Кошкарева
председатель экспертного совета «Тотального диктанта»

Также в тексте, посвященном «Мертвым душам» Николая Гоголя, многие ошиблись в написании фамилии Плюшкин, назвав его Клюшкиным.

Культурная акция

Ежегодная культурная акция «Тотальный диктант» в форме добровольного мероприятия впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В 2019 году столицей диктанта стал Таллин, акция прошла при поддержке гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Проект «Подготовка и проведение всемирной образовательной акции «Тотальный диктант — 2019» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 9,8 млн рублей.

Автором «Тотального диктанта — 2019» стал писатель Павел Басинский, который создал четыре фрагмента текста. В качестве сюжетов были выбраны пьеса «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина для первого фрагмента, поэма «Мертвые души» Николая Гоголя для второго и пьеса «На дне» Максима Горького для третьего. Четвертый текст был посвящен писателю Льву Толстому.

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