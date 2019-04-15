Израильтяне запустят второй аппарат на Луну
Он будет называться «Берешит-2».
Он будет называться «Берешит-2».
Израильская частная компания SpaceIL планирует построить и запустить к Луне космический аппарат «Берешит-2». Ранее, 11 апреля, первый аппарат миссии, «Берешит», погиб в результате жесткой посадки на поверхность спутника Земли.
О планах построить новый аппарат глава компании Моррис Кан рассказал в видеообращении, которое 13 апреля было опубликовано на странице проекта в Facebook. Израильтяне планируют довести до конца миссию, с которой не справились в ходе полета первого «Берешита». Как сказал Кан, подготовка к повторению попытки должна начаться уже 14 апреля. О каких бы то ни было сроках пока ничего неизвестно.
«Берешит» — первый в истории человечества частный космический аппарат, достигший спутника Земли. Его запустили в космос 22 февраля 2019 года на ракете Falcon 9. Через два с половиной месяца, 11 апреля, аппарат должен был совершить мягкую посадку на поверхность Луны и проработать там два дня — именно на столько были рассчитаны аккумуляторы «Берешита». 4 апреля он успешно вышел на лунную орбиту, однако через неделю попытка совершить мягкую посадку завершилась провалом. По предварительным данным, это случилось
Тем не менее, фонд Google Lunar XPrize все же выплатит компании миллион долларов. Эту награду первоначально планировали выплатить команде, которая смогла бы без государственного финансирования доставить на Луну спускаемый аппарат, который смог бы до 31 марта 2018 проехать по ее поверхности 500 метров. Именно в связи с этим конкурсом компанию и основали в 2011 году. Однако в срок никто не уложился, и тогда фонд решил никому не вручать приз. Однако позже он передумал.
«Миссия SpaceIL достучалась не только до Луны, она достучалась до сердец людей всего мира, которые наблюдали [за полетом «Берешита"], — отметил глава фонда Питер Диамантис. — То, что менее 50 инженеров смогли построить посадочный аппарат за 100 миллионов долларов, — замечательно, это шаг вперед к доступному освоению космоса. Мои поздравления Моррису Кану и всей команде SpaceIL. Мы вами очень гордимся».