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15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф снял фантастические пейзажи, напоминающие кадры из «Игры престолов»

Снимки выглядят, как декорации из сериала.

Немецкий фотограф Килиан Шенбергер уже много лет снимает природу. Но этой зимой он фотографировал снежные пейзажи с особым энтузиазмом.

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В одном из своих интервью Шенбергер признался, что сериал «Игра престолов» вдохновил его на то, чтобы сделать кадры с похожей атмосферой.

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Живописные фотографии были сняты в лесах вдоль немецко-чешской границы, в скалистых ландшафтах каньона Саксонской Швейцарии, Саксонии и Восточной Германии, а также внутри ледяной пещеры около немецкого озера Кенигзее и у подножия Доломитовых Альп.

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Екатерина Гура

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