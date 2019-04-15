Фотограф снял фантастические пейзажи, напоминающие кадры из «Игры престолов»
Снимки выглядят, как декорации из сериала.
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Снимки выглядят, как декорации из сериала.
Немецкий фотограф Килиан Шенбергер уже много лет снимает природу. Но этой зимой он фотографировал снежные пейзажи с особым энтузиазмом.
В одном из своих интервью Шенбергер признался, что сериал «Игра престолов» вдохновил его на то, чтобы сделать кадры с похожей атмосферой.
Живописные фотографии были сняты в лесах вдоль
Екатерина Гура