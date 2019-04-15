Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский показал свое отношение к РФ, сказав, что думает о ней
Skoda показала новый кроссовер (фото)
Часики не тикают. История пары, которая не спешит заводить детей
Ольга Орлова высказалась о закрытии «Дома 2»
Заработать на недвижимости станет сложнее
Почему кукушки подбрасывают яйца?Стоит ли обвинять в этом всех кукушек и встречаются ли гнездовые паразиты среди других птиц?
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Потеря Японией самолета F35 стала кошмаром для США
В России запретили популярный спрей от боли в горле
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Джигурда назвал имена гомосекуалов российского шоу-бизнеса
Кафельникова снялась обнаженной на Бали - фото
Известный российский актер умер после тяжелой болезни
Умер один из богатейших людей России
Журналист погрузился в порноиндустрию и поделился впечатлениями
Актриса советских эротических ролей показала фото
В Москве открылся новый блошиный рынок. Какой он?
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
15:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Самка редчайшей речной черепахи Янцзы умерла в Китае. В мире осталось всего три особи

В Китае умерла, возможно, последняя самка редчайшей гигантской мягкотелой черепахи Янцзы, известной также как черепаха Свинхо. Судя по всему, ей было больше 90 лет, и она содержалась в зоопарке Сучжоу на юге страны.

За сутки до этого специалисты предприняли очередную, уже пятую по счету попытку искусственного оплодотворения черепахи. По их словам, процедура прошла успешно, и черепаха чувствовала себя хорошо, однако вскоре ее состояние резко ухудшилось. Теперь предстоит выяснить причины смерти рептилии.

Ученые не раз предпринимали попытки искусственного оплодотворения черепах Янцзы, но все они оказались безуспешными

После смерти этой самки в мире осталось лишь три особи этого вида, но, скорее всего, все они — самцы. Один живет в зоопарке в Китае, это точно самец, а еще две особи обитают на воле во Вьетнаме. Эти черепахи очень скрытные, поэтому определить пол последних довольно сложно.

Черепахи Янцзы оказались на грани вымирания из-за браконьерства, снижения рыбных запасов и сокращения среды обитания.

Этот самец черепахи Янцзы - единственный оставшийся представитель вида, который содержится в зоопарке

Читайте также

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Латвия - идеальная страна для женщин. Так ли это и в чем секрет успеха?
Президент Эквадора обвинил Ассанжа в шпионаже на территории посольства
МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
«Мусорные операторы» нескольких регионов могут прекратить работу
Полиция Украины проверяет плакаты с Порошенко и надписью «конец»
Арестованный сенатор по памяти составил декларацию о доходах
Nord Stream 2 направила Дании третью заявку на прокладку трубы
Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам
Спорт
Лучше не стало: кто позорит «Спартак» Московский "Спартак" проиграл "Ростову" в матче 23-го тура РПЛ (1:2) и серьезно ухудшил свое положение в турнирной таблице. Разбираемся, от чего страдают красно-белые
Hi-Tech
Какие гаджеты считать шпионским прибором? Госдума уточнила УК РФ Осудят ли за GPS-трекер на корове?
Авто
Новый внедорожник «Мерседес»: представлен «минигелик» GLB Одна из самых важных премьер автосалона в Шанхае — это новейший внедорожник Mercedes-Benz GLB, который уже успели прозвать «минигеликом»
Кино
Алсу эмоционально отреагировала на вылет дочки из «Голоса. Дети» 10-летняя Микелла Абрамова, которая выступала в команде Светланы Лободы, не прошла в финал шоу
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Небоскребы обвинили в массовом убийстве птиц
Дети
Дети Аллы Пугачевой довели ее до слез своим поздравлением Лиза и Гарри признались маме в любви
Леди
«Хороший хирург»: фанаты не узнали Светлану Лободу на новом фото В сети обсуждают свежий снимок певицы.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь