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19:27 (мск), источник: BFM.ru

«Это благословение». Джек Ма призвал работать 72 часа в неделю

Возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера — это огромное благословение, считает основатель Alibaba. Как инициативу самого богатого человека в Китае оценивают медики и юристы в России?

Источник: AP 2019

Если не работаешь 12 часов в день, успеха не достигнешь. По крайней мере, так считает Джек Ма. Основатель Alibaba подтвердил свою приверженность так называемому графику 996: с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Как написал миллиардер в соцсети Weibo, те, кто способен придерживаться графика 996, «нашли в работе страсть превыше денежного вознаграждения».

На прошлой неделе позиция Ма по поводу 72-часовой рабочей недели стала известна после утечки внутрикорпоративной коммуникации Alibaba.

В письме сотрудникам основатель компании назвал график 996 «благословением» для амбициозных людей.
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«Если вы не прикладываете больше времени и усилий, чем остальные, как вы сможете достичь успеха, которого хотите?» — цитирует Reuters.

Насколько вообще приемлем 12-часовой рабочий день с одним выходным в неделю, комментирует доктор медицинских наук Андрей Королев.

«Должна быть некая выверенная, сбалансированная схема: труд и отдых, труд и отдых. Если человеку удается достичь этой гармонии между трудом и отдыхом, тогда все будет хорошо, и он может интенсивно работать. Но при этом, скажем, шестидневная работа по 12 часов на протяжении года без перерыва точно невозможна. Если нужно форсированно сделать какой-то проект, месяц, два, может быть, три можно так работать, но потом должен быть некий период отдыха».

Организм периодически требует перезагрузки и отдыха, надо как минимум раз в неделю высыпаться, вставать без будильника. Плотно-плотно выспаться, по полной программе. Это дает снижение общей физической и психологической нагрузки на организм, что очень важно.
Андрей Королев
доктор медицинских наук

Ранее аналогичную позицию заявил глава крупного конкурента Alibaba на китайском рынке портала JD.com. По словам Ричарда Лью, он не заставляет сотрудников работать по графику 996, но те, кто сам этого не делает, ему больше не «братья».

Что делать, если работодатель не то что бы заставляет, но подталкивает тебя к переработке, и действительно ли нельзя добиться успеха без 12-часового рабочего дня? Отвечает партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Александр Карпухин:

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— Что касается карьерного роста, это такое дело, которое не регулируется юридически в принципе. Ваш карьерный рост зависит от многих факторов, в том числе от хороших отношений с руководством. Поэтому это очень субъективно. Что касается переработок, основное правило, которое у нас предусматривает Трудовой кодекс, что любая переработка, за исключением случаев, если у вас установлен ненормированный режим рабочего времени, требует вашего письменного согласия.

— Насколько вообще, на ваш взгляд, продолжительность рабочего дня влияет на карьерный рост и карьерные успехи и действительно ли, как говорит миллиардер, невозможно добиться успеха, не перерабатывая?

— Это восточный подход к делу. Действительно, в восточных компаниях принято очень много работать. Чем больше человек работает, чем больше он находится на работе, тем больше он находится на виду у начальства, тем больше он делает, тем действительно его карьерный рост будет проще. Но, с другой стороны, длительный рабочий день — это не очень хорошо, потому что, предположим, если человек сегодня проработал 12 часов, завтра 14 часов, то через несколько дней его производительность критично упадет, и велика вероятность ошибок. Именно поэтому законодательство и предусматривает определенные лимиты, связанные с продолжительностью ежедневных смен, и так далее.

О необходимости сверхнагрузок говорят не только на Востоке. Как написал полгода назад Илон Маск, «никто еще не изменил мир, работая 40 часов в неделю».

Тем не менее на выходных интернет-пользователи высмеяли комментарии Джека Ма о том, что 72-часовая рабочая неделя — это «благословение». «Да, для него это благословение. Но не для его сотрудников», — цитирует комментарий CNBC. Саркастичекий выпад делает в Twitter писатель Дэвид Хэнсон: «Вот это новость! Богач хочет, чтобы бедные больше работали».

И самый убийственный комментарий оставляет в Twitter IT-корреспондент Reuters в Китае Кейт Коделл: «2017 год, акции Alibaba взлетают на 94%. Джек Ма заявляет, что в будущем люди будут работать по несколько часов четыре дня в неделю. 2019 год, акции Alibaba падают на 25%. Джек Ма называет 72-часовую неделю благословением».

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