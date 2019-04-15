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17:29 (мск), источник: RTVi

Израильские ученые первые в мире напечатали на 3D-принтере сердце из клеток человека

Ученые из Тель-Авивского университета впервые напечатали на 3D-принтере сердце из клеток человека. Об этом 15 апреля написала Jerusalem Post.

Орган сделали из клеток человека и биоматериала, которые также создали с использованием клеток человека. Ученым впервые удалось напечатать на 3D-принтере целое сердце — с клетками, кровеносными сосудами, желудочками и камерами.

Размер сердца — несколько сантиметров. Оно рассчитано на организм кролика. Тем не менее ученые считают, что с помощью этой технологии в будущем можно создать и человеческое сердце.
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Профессор Тал Двир из Тель-Авивского университета считает, что вскоре напечатанные органы можно будет пересаживать животным, а затем и людям. Ученый предположил, что уже через 10 лет в лучших больницах мира появятся специальные принтеры, который помогут регулярно проводить операции по пересадке органов.

Как отмечает Jerusalem Post, заболевания сердца стали второй по частоте причиной смерти в Израиле после рака. В 2013 году около 16% от общего количество смертей приходились именно на эти болезни. В некоторых случаях трансплантация становится единственным возможным методом лечения, но многие пациенты умирают в очереди на получение сердца.

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