Израильские ученые первые в мире напечатали на 3D-принтере сердце из клеток человека
Ученые из
Ученые из
Орган сделали из клеток человека и биоматериала, которые также создали с использованием клеток человека. Ученым впервые удалось напечатать на 3D-принтере целое сердце — с клетками, кровеносными сосудами, желудочками и камерами.
Профессор Тал Двир из
Как отмечает Jerusalem Post, заболевания сердца стали второй по частоте причиной смерти в Израиле после рака. В 2013 году около 16% от общего количество смертей приходились именно на эти болезни. В некоторых случаях трансплантация становится единственным возможным методом лечения, но многие пациенты умирают в очереди на получение сердца.