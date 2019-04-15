Художник рисует гигантские картины, которые можно увидеть только с воздуха
Настоящее уличное искусство.
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Настоящее уличное искусство.
Художник из австралийского Мельбурна Китт Беннетт в подростковом возрасте увлекался граффити. Рисунки на заборах и стенах зданий плавно переросли в муралы, а затем стали настолько огромными, что их можно было уместить только на полу.
Именно этот нюанс и прославил Беннетта. Его рисунки на асфальте впечатляют своими размерами и мастерским исполнением. Но вот разглядеть их целиком получится только с высоты птичьего полета.
Екатерина Гура