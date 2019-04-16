Никитичи. Как сложилась судьба детей Хрущева?
Детям человека, развенчавшего культ личности Иосифа Сталина, досталась разная судьба.
Детям человека, развенчавшего культ личности Иосифа Сталина, досталась разная судьба.
Мы продолжаем наш рассказ о судьбах детей советских лидеров. После Иосифовичей настал черед обширного клана Никитичей — отпрысков Никиты Сергеевича Хрущева.
Никита Хрущев превзошел своего предшественника Иосифа Сталина и по количеству браков, и по количеству детей.
В первом браке с Ефросиньей Писаревой, которая умерла в 1920 году, у Хрущева родились двое детей — дочь Юлия и сын Леонид.
Судьба старшего сына Никиты Сергеевича, Леонида Хрущева, долгое время была поводом для различных исторических спекуляций.
Выпускнику школы
Хрущев вообще активно вмешивался в жизнь сына. Он развел Леонида с его первой женой Розой Трейвас.
Леонид Хрущев закончил школу пилотов Гражданского воздушного флота, а затем переквалифицировался в военные летчики. В качестве
В 1939 году Леонид женился второй раз — его избранницей стала Любовь Сизых. Она была старше мужа на пять лет, но при этом очень ему подходила. Люба прыгала с парашютом, водила мотоцикл, но была куда более уравновешенной, чем эмоциональный Леонид, и умела его успокаивать.
В 1940 году у пары родилась дочь, которую назвали Юлией.
С началом Великой Отечественной войны Леонид Хрущев ушел на фронт. В июле 1941 года его самолет был сбит, а сам летчик тяжело ранен. После восстановления он вернулся на фронт. Осенью 1942 года Леонид был направлен на переобучение в качестве
В декабре 1942 года он прибыл в 18-й гвардейский истребительный авиаполк, где успел совершить 28 учебных и 6 боевых вылетов.
Согласно конспирологической теории, Леонид Хрущев был за некое преступление приговорен к расстрелу. Несмотря на мольбы Никиты Хрущева, его сына расстреляли по приказу Сталина.
Никаких подтверждений этому нет. Кроме того, посмертно летчик был представлен к ордену Отечественной Войны I степени — сомнительно, что такой жест могли осуществить для того, чтобы скрыть расстрел за преступление.
Исчезновение мужа на фронте ударило по Любови Сизовой. Ее обвинили в шпионаже, поскольку среди ее знакомых были жены иностранных дипломатов, и осудили на пять лет с последующей ссылкой, из которой она вернулась только в 1956 году.
Внучку Юлию удочерил Никита Сергеевич.
Юлия Леонидовна Хрущева окончила факультет журналистики МГУ, работала в Агентстве печати, позже заведовала литературной частью Театра имени Ермоловой.
В 2000-х годах она выступала на разных уровнях в защиту Никиты Хрущева, своего деда и приемного отца.
8 июня 2017 году 77-летняя Юлия Хрущева погибла в районе платформы «Мичуринец» Киевского направления Московской железной дороги.
О жизни Юлии Никитичны Хрущевой, дочери советского лидера от первого брака, известно гораздо меньше.
Если вторая жена Никиты Хрущева, Маруся, брак с которой продлился всего несколько месяцев, на жизнь Леонида и Юлии никак не повлияла, то третья супруга, Нина Кухарчук стала им полноценной мачехой. Если у Леонида отношения с новой женой отца не сложились, то Юлия ее приняла.
Старшая дочь Хрущева мечтала стать архитектором, поступила в вуз, но заболела туберкулезом.
Впоследствии Юлия Хрущева работала
В браке с Ниной Кухарчук у Никиты Хрущева было три дочери и сын. Первая девочка, Надежда, умерла во младенчестве. В 1929 году родилась Рада Никитична Хрущева, впоследствии более известная как Рада
Школу Рада закончила в Киеве с золотой медалью, затем училась в МГУ, сначала на факультете филологии, а затем перевелась на журналистику.
Еще во время учебы Рада вышла замуж за своего однокурсника Алексея Аджубея, который в годы правления своего тестя станет сначала главным редактором «Комсомольской правды», а затем «Известий». В СССР в те времена ходила поговорка: «Не имей сто рублей, а женись, как Аджубей».
Сама Рада работала в журнале «Наука и жизнь», в 1956 году став заместителем главного редактора.
После отставки Никиты Хрущева в опалу попала и Рада с мужем. Впрочем, изгонять из «Науки и жизни» ее не стали. В редакции она проработала до 2004 года. Умерла Рада Никитична Аджубей 11 августа 2016 года в возрасте 87 лет.
Второй сын Никиты Хрущева, Сергей, родился в 1935 году. В возрасте шести лет он перенес тяжелый перелом тазобедренного сустава,
В 1958 году Хрущев закончил факультет электровакуумной техники и специального приборостроения МЭИ по специальности «Системы автоматического регулирования». На работу его взяли в КБ легендарного конструктора
Хрущев разрабатывал проекты крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей,
В годы правления отца Сергей Хрущев сначала стал лауреатом Ленинской премии, а затем и Героем Социалистического Труда.
Впоследствии сын Хрущева работал заместителем директора института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО «Электронмаш».
В 1991 году Сергея Хрущева пригласили в США для чтения лекций по истории «холодной войны». Условия, предложенные ему, оказались настолько хорошими, что Сергей Никитич переквалифицировался из
Сегодня 83-летний Сергей Хрущев продолжает выступать как в американской, так и российской прессе, давая комментарии на злобу дня.
О самой младшей дочери Никиты Хрущева, Елене, известно даже меньше, чем о старшей Юлии.
Она родилась в 1937 году. Согласно воспоминаниям брата Сергея, Елена еще в детстве заболела тяжелым недугом — системной волчанкой. Вся ее жизнь превратилась в борьбу за полноценное существование. Охранники Хрущева вспоминали, что Лена была очень хрупкой и мало ела, иногда ограничивая свой завтрак одним ломтиком колбасы.
Несмотря на все проблемы, она смогла получить высшее образование, поступила на работу, вышла замуж. Болезнь догнала ее в 1972 году, через год после смерти отца. Елена Никитична Хрущева ушла из жизни в возрасте 35 лет.