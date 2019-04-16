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13:14 (мск), источник: Аргументы и факты

Никитичи. Как сложилась судьба детей Хрущева?

Детям человека, развенчавшего культ личности Иосифа Сталина, досталась разная судьба. Кто-то вынужден был всю жизнь бороться с недугом, кто-то покинул страну. О том, что случилось с Леонидом Хрущевым, спорят до сих пор.

Источник: РИА "Новости"

Мы продолжаем наш рассказ о судьбах детей советских лидеров. После Иосифовичей настал черед обширного клана Никитичей — отпрысков Никиты Сергеевича Хрущева.

Никита Хрущев превзошел своего предшественника Иосифа Сталина и по количеству браков, и по количеству детей.

Жен у Никиты Сергеевича было трое, а детей пятеро, или даже шестеро, если считать усыновленную внучку Юлию.

В первом браке с Ефросиньей Писаревой, которая умерла в 1920 году, у Хрущева родились двое детей — дочь Юлия и сын Леонид.

Леонид: без вести пропавший

Судьба старшего сына Никиты Сергеевича, Леонида Хрущева, долгое время была поводом для различных исторических спекуляций.

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Выпускнику школы фабрично-заводского обучения Леониду Хрущеву было 17 лет, когда у него родился сын, которого назвали Юрием. Матерью Юрия была Эсфирь Этингер, с которой Леонид даже не состоял в браке. Тем не менее, ребенка он признал, по настоянию Никиты Сергеевича.

Хрущев вообще активно вмешивался в жизнь сына. Он развел Леонида с его первой женой Розой Трейвас.

Леонид Хрущев закончил школу пилотов Гражданского воздушного флота, а затем переквалифицировался в военные летчики. В качестве пилота-бомбардировщика он участвовал в советско-финской войне.

В 1939 году Леонид женился второй раз — его избранницей стала Любовь Сизых. Она была старше мужа на пять лет, но при этом очень ему подходила. Люба прыгала с парашютом, водила мотоцикл, но была куда более уравновешенной, чем эмоциональный Леонид, и умела его успокаивать.

Рада и Леонид Хрущевы | Источник: РИА "Новости"

В 1940 году у пары родилась дочь, которую назвали Юлией.

С началом Великой Отечественной войны Леонид Хрущев ушел на фронт. В июле 1941 года его самолет был сбит, а сам летчик тяжело ранен. После восстановления он вернулся на фронт. Осенью 1942 года Леонид был направлен на переобучение в качестве летчика-истребителя.

В декабре 1942 года он прибыл в 18-й гвардейский истребительный авиаполк, где успел совершить 28 учебных и 6 боевых вылетов.

11 марта 1943 года самолет Леонида Хрущева не вернулся с боевого задания. Поиски места падения, к которым были привлечены партизаны, результатов не дали. Через полтора месяца он был исключен из списков части как пропавший без вести.

Согласно конспирологической теории, Леонид Хрущев был за некое преступление приговорен к расстрелу. Несмотря на мольбы Никиты Хрущева, его сына расстреляли по приказу Сталина.

Никаких подтверждений этому нет. Кроме того, посмертно летчик был представлен к ордену Отечественной Войны I степени — сомнительно, что такой жест могли осуществить для того, чтобы скрыть расстрел за преступление.

Юлия-младшая: как внучка Хрущева стала его приемной дочерью

Исчезновение мужа на фронте ударило по Любови Сизовой. Ее обвинили в шпионаже, поскольку среди ее знакомых были жены иностранных дипломатов, и осудили на пять лет с последующей ссылкой, из которой она вернулась только в 1956 году.

Внучку Юлию удочерил Никита Сергеевич. Юлия-младшая до 17 лет считала бабушку и дедушку своими родителями.

Никита Хрущев с внучкой и приемной дочерью Юлией. Фотография из семейного альбома 1967 года | Источник: РИА "Новости"

Юлия Леонидовна Хрущева окончила факультет журналистики МГУ, работала в Агентстве печати, позже заведовала литературной частью Театра имени Ермоловой.

В 2000-х годах она выступала на разных уровнях в защиту Никиты Хрущева, своего деда и приемного отца.

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8 июня 2017 году 77-летняя Юлия Хрущева погибла в районе платформы «Мичуринец» Киевского направления Московской железной дороги.

Юлия-старшая: тихая жизнь химика-лаборанта

О жизни Юлии Никитичны Хрущевой, дочери советского лидера от первого брака, известно гораздо меньше.

Если вторая жена Никиты Хрущева, Маруся, брак с которой продлился всего несколько месяцев, на жизнь Леонида и Юлии никак не повлияла, то третья супруга, Нина Кухарчук стала им полноценной мачехой. Если у Леонида отношения с новой женой отца не сложились, то Юлия ее приняла.

Старшая дочь Хрущева мечтала стать архитектором, поступила в вуз, но заболела туберкулезом. Из-за долгого лечения учебу пришлось оставить.

Впоследствии Юлия Хрущева работала лаборантом-химиком. Ее мужем стал директор Киевской оперы Виктор Гонтарь. Супруги жили дружно, но детей у них не было. Юлия Никитична Хрущева умерла в 1981 году в возрасте 65 лет.

Юлия Хрущева (вторая слева) с членами семьи (слева направо): Рада Аджубей (Хрущева), ее дочь Ксения и Иван Аджубей (сын Рады) | Источник: РИА "Новости"

Рада: вся жизнь в «Науке и жизни»

В браке с Ниной Кухарчук у Никиты Хрущева было три дочери и сын. Первая девочка, Надежда, умерла во младенчестве. В 1929 году родилась Рада Никитична Хрущева, впоследствии более известная как Рада Хрущева-Аджубей.

Школу Рада закончила в Киеве с золотой медалью, затем училась в МГУ, сначала на факультете филологии, а затем перевелась на журналистику.

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Еще во время учебы Рада вышла замуж за своего однокурсника Алексея Аджубея, который в годы правления своего тестя станет сначала главным редактором «Комсомольской правды», а затем «Известий». В СССР в те времена ходила поговорка: «Не имей сто рублей, а женись, как Аджубей».

Сама Рада работала в журнале «Наука и жизнь», в 1956 году став заместителем главного редактора.

После отставки Никиты Хрущева в опалу попала и Рада с мужем. Впрочем, изгонять из «Науки и жизни» ее не стали. В редакции она проработала до 2004 года. Умерла Рада Никитична Аджубей 11 августа 2016 года в возрасте 87 лет.

Сергей: ракетчик и Герой Соцтруда переехал в США и стал политологом

Второй сын Никиты Хрущева, Сергей, родился в 1935 году. В возрасте шести лет он перенес тяжелый перелом тазобедренного сустава, из-за которого год провел в гипсе. Это не помешало Сергею Хрущеву затем жить полноценной жизнью. Как и сестра Рада, Сергей Никитич закончил школу с золотой медалью.

В 1958 году Хрущев закончил факультет электровакуумной техники и специального приборостроения МЭИ по специальности «Системы автоматического регулирования». На работу его взяли в КБ легендарного конструктора ракетно-космической техники Владимира Челомея.

Сергей Хрущев | Источник: РИА "Новости"

Хрущев разрабатывал проекты крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей, ракеты-носителя «Протон».

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В годы правления отца Сергей Хрущев сначала стал лауреатом Ленинской премии, а затем и Героем Социалистического Труда.

Впоследствии сын Хрущева работал заместителем директора института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО «Электронмаш».

В 1991 году Сергея Хрущева пригласили в США для чтения лекций по истории «холодной войны». Условия, предложенные ему, оказались настолько хорошими, что Сергей Никитич переквалифицировался из инженера-конструктора в политолога, и остался жить в США.

Сегодня 83-летний Сергей Хрущев продолжает выступать как в американской, так и российской прессе, давая комментарии на злобу дня.

К 2019 году в живых из детей Хрущева остался только Сергей Никитич.

Елена: младшую дочь Хрущева погубила волчанка

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О самой младшей дочери Никиты Хрущева, Елене, известно даже меньше, чем о старшей Юлии.

Она родилась в 1937 году. Согласно воспоминаниям брата Сергея, Елена еще в детстве заболела тяжелым недугом — системной волчанкой. Вся ее жизнь превратилась в борьбу за полноценное существование. Охранники Хрущева вспоминали, что Лена была очень хрупкой и мало ела, иногда ограничивая свой завтрак одним ломтиком колбасы.

Несмотря на все проблемы, она смогла получить высшее образование, поступила на работу, вышла замуж. Болезнь догнала ее в 1972 году, через год после смерти отца. Елена Никитична Хрущева ушла из жизни в возрасте 35 лет.

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