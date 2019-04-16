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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Убоюсь я роста цен

КРОС изучил основные страхи россиян.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Компания развития общественных связей (КРОС) представила свой первый ежеквартальный рейтинг «Национальный индекс тревожностей». К наиболее волнующим россиян фобиям исследователи отнесли страх взрыва бытового газа в домах, резкий рост цен на товары и услуги, боязнь терактов и изоляция рунета. Директор по медиапроектам КРОС Петр Кирьян отметил, что «любая копящаяся проблема» дает выход на местных выборах.

КРОС (возглавляет бывший заместитель главы Администрации президента Сергей Зверев) представил рейтинг фобий россиян «Национальный индекс тревожностей».

В результате анализа СМИ и соцсетей КРОС составил суммарный индекс тревожностей граждан, а также оценил «приживаемость» страха — «то, как информационная повестка страха в масс-медиа соотносится с ее обсуждением пользователями в социальных сетях и блогах».

Исследователи указывают, что если «приживаемость» страха представляет малую величину, это говорит о том, что «мы имеем дело с псевдострахом»: «СМИ об этой теме говорят, но люди этого не обсуждают и не боятся».

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Так, на первом месте среди фобий граждан находятся взрывы газа в домах. Причиной этому стало освещение взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря. Это «привело к актуализации страха и вывело на первое место по упоминаемости в медиа и соцсетях: люди стали проецировать случай на себя, опасаясь, что аналогичный по последствиям взрыв может произойти в их доме», говорится в исследовании. На втором месте — страх резкого роста цен на товары и услуги. По мнению исследователей, этот страх «самый актуальный и массовый». На третьем месте находится «страх гонки вооружений», к которому «относятся все опасения, связанные с напряженностью в отношениях с США». КРОС отмечает, что «для СМИ эта тема важна, но люди в соцмедиа ее практически не обсуждают».

Это свидетельствует о том, что «для граждан тема не является предметом интереса за пределами телеэфиров».
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На четвертом месте среди фобий граждан — боязнь терактов. К этому также привела трагедия в Магнитогорске, одной из причин которой назывался теракт, утверждают в компании. «Можно констатировать, что угроза терроризма не оставляет граждан и любая информация по теме только подпитывает эту фобию», — отмечается в исследовании. Еще один значимая фобия для россиян — страх вреда здоровью от плохой экологии. Экологические проблемы обсуждались в соцсетях в Башкирии, Кемеровской, Иркутской и Челябинской областях, Приморском крае.

К значительным страхам относится и изоляция российского интернета (12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о «суверенном рунете», а 10 марта в Москве и ряде регионов прошел митинг за свободу интернета). «Высокий уровень страха в соцмедиа говорит о том, что пользователи расценивают угрозу изоляции российского интернета как реальную», — отмечают в КРОС.

Среди поводов для страха КРОС также выделяет эпидемию кори, гипотетическую войну с Украиной, отравление детей в школе. Войну с Украиной, как и страх «гонку вооружений» эксперты КРОС относят к «псевдострахам».

Директор по медиапроектам КРОС Петр Кирьян сказал «Ъ», что «исследование готовилось не для выявления зоны возможного общественного протеста, а для определения неартикулированных проблем, с которыми приходится работать региональным властям».

Любая копящаяся проблема дает выход, к примеру, на муниципальных или региональных выборах. Эти проблемы могут стать частью выборной повестки. Как они отразятся на результатах выборов, зависит от работы кандидата с избирателями.
Петр Кирьян
директор по медиапроектам КРОС

Лиза Миллер

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