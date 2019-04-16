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12:34 (мск), источник: Чердак

Центральную ступень Falcon Heavy смыло в море

Попытки выловить ее закончились неудачей.

Источник: Reuters

Успешно приземлившаяся на платформу в океане первая ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy потеряли по пути к берегу. Причиной стал шторм. SpaceX заверяет, что потеря не повлияет на следующие запуски.

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Falcon Heavy — самая тяжелая ракета из тех, которые используются сегодня. Впервые она полетела в 2018 году. Тогда вместо полезной нагрузки в космос отправили личный электромобиль Илона Маска, главы разработавшей ракету компании SpaceX, Tesla Roadster. Второй запуск, уже с коммерческой нагрузкой в виде арабского телекоммуникационного спутника, состоялся 11 апреля. Инженеры компании смогли успешно посадить все три части первой ступени — центральный модуль и два боковых ускорителя.

Боковые ускорители совершили посадку на берегу мыса Канаверал, недалеко от стартовой площадки. Центральный же модуль, проработавший во время запуска большее время, пришлось сажать на специальную платформу в Атлантическом океане.

Посадка прошла благополучно (в отличие от неудачной попытки 2018 года), но по пути к берегу судно попало в шторм, качка опрокинула первую ступень ракеты и та упала за борт.

Как сообщает The Verge, в SpaceX поначалу попытались достать ракету, но затем решили, что это слишком рискованно для экипажа: высота волн достигала трех метров.

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Технология возвращения ступеней другой ракеты SpaceX, Falcon 9, которая меньше по размеру и обходится без боковых ускорителей, отработана гораздо лучше. Баржа, которая отвозит приземлившуюся ступень к берегу, оснащена специальными захватами, которые удерживают ее в вертикальном положении. Но в случае с Falcon Heavy эти захваты просто не подходят по размеру.

К следующему запуску, запланированному на лето 2019, инженеры SpaceX хотят подготовить новый центральный блок первой ступени, отремонтировать приземлившиеся 11 апреля боковые ступени и доработать систему фиксации на барже во избежание повторных инцидентов.

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