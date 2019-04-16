«Пережил революцию, не пережил мирное время». В рунете обсуждают пожар в Нотр-Даме

В русском сегменте интернета пытаются осознать случившееся.
Некоторые пользователи рунета заметили, что пожар почти полностью уничтожил здание собора, который был возведен еще в XII веке и пережил множество исторических потрясений. Но это не совсем так.
Нотр-Дам неоднократно перестраивался, реконструировался и восстанавливался, поэтому в первозданном виде он не сохранился до наших времен.
Например, сильный ущерб был нанесен собору во времена Великой французской революции, когда революционеры снесли с него статуи с коронами.
Россияне верят, что собор восстановят и в этот раз.
Нотр-Дам — одна из главных достопримечательностей Франции, ежегодно его посещают миллионы туристов.
Теперь собор, вероятно, откроется для посетителей еще не скоро. В день пожара в Париже наверняка нашлись туристы, которые решили отложить посещение собора на другой день, предположили в рунете.
Россияне, которые были в Париже, выкладывают свои фотографии на фоне собора.
Некоторые пользователи признались, что мечтали посетить Нотр-Дам. Теперь осуществить эту мечту им удастся нескоро.