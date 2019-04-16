Аэропорт Петрозаводска очистили от потусторонних сил
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Аэропорт Петрозаводска, носивший название «Бесовец», переименован, сообщается на сайте Росреестра во вторник.
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Аэропорт Петрозаводска, носивший название «Бесовец», переименован, сообщается на сайте Росреестра во вторник.
Ведомство провело экспертизу, на основании которой аэропорт в Карелии получил новое название и стал просто аэропортом Петрозаводск.
Между тем, опросы показывали, что местные жители не возражают против названия «Бесовец». По результатам исследования, проведенного прошлым летом, большинство людей (36,9%) высказалось за сохранение старого наименования, на втором месте был «Петрозаводск» (19,6%), на третьем — «Карелия».
Ранее о необходимости переименования говорили глава МВД Владимир Колокольцев и секретарь Совбеза Николай Патрушев. По их мнению, «Бесовец» вызывал нежелательные ассоциации с потусторонними силами.
Аэродром «Бесовец» (вблизи одноименной деревни) создан в 1939 году. С момента основания до настоящего времени он является базой для подразделений истребительной авиации. В настоящее время там дислоцируется полк истребительной авиации ЗВО, оснащённый истребителями типа Су-27.
С 1995 года постановлением правительства РФ «Бесовец» определен аэродромом совместного базирования Минобороны и Минтранса, на территории построен гражданский аэропортовый комплекс, выполняются рейсы гражданской авиации.