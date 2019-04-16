В Москве за неделю завели более 200 уголовных дел в сфере миграции
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/ — К уголовной ответственности привлекли 22 человека.
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/ — К уголовной ответственности привлекли 22 человека.
Сотрудники полиции за неделю возбудили более 200 уголовных дел в сфере миграции, привлекли к ответственности 22 человека. Об этом ТАСС сообщили в
«С 9 по 15 апреля на территории Москвы был проведен комплекс
По его словам, по решению суда иностранные граждане будут выдворены за пределы территории РФ с наложением административного штрафа, им будет запрещено въезжать на территорию России в течение пяти лет.