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15:14 (мск), источник: ТАСС

В Москве за неделю завели более 200 уголовных дел в сфере миграции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/ — К уголовной ответственности привлекли 22 человека.

Источник: Reuters

Сотрудники полиции за неделю возбудили более 200 уголовных дел в сфере миграции, привлекли к ответственности 22 человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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«С 9 по 15 апреля на территории Москвы был проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий, нацеленных на стабилизацию миграционной ситуации, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных действий, связанных с незаконной миграцией. За организацию незаконной миграции возбуждено 262 уголовных дела, также привлечено к уголовной ответственности 22 гражданина за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по решению суда иностранные граждане будут выдворены за пределы территории РФ с наложением административного штрафа, им будет запрещено въезжать на территорию России в течение пяти лет.

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