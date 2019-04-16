Анджелина Джоли вернула девичью фамилию

Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки «Питт». Теперь, после развода, официальная и сценическая фамилия Анджелины — просто «Джоли». Об этом сообщает Us Weekly.
Эта новость появилась спустя всего несколько дней после того, как стало известно, что Джоли и Питт юридически считаются снова холостыми людьми. Джоли и Питт расторгли свой брак, однако до сих пор не урегулировали свои разногласия по некоторым вопросам: впереди у бывших супругов — не одно судебное заседание.
Как сообщил близкий к голливудской паре источник таблоиду The Blast, для пары было морально непросто юридически оставаться мужем и женой все время, пока длится бракоразводный процесс. «Для звезд было очень важно эмоционально отделиться друг от друга и начать новую жизнь поодиночке, поэтому документы были быстро рассмотрены их судьей», — передает инсайдер.
Актеры посчитали, что если они разведутся, не дожидаясь урегулирования вопросов опеки, то так будет лучше для их шестерых детей: 17-летнего Мэддокса, 15-летних Пакса и Захары, 14-летней Шило и 12- и 10-летних Вивьен и Нокса.
Одна из самых красивых пар Голливуда, как и многие другие подобные союзы, была создана на съемочной площадке. Анджелина и Брэд встретились в 2005 году на съемках боевика «Мистер и миссис Смит», а о том, что у них завязался роман, публика узнала спустя несколько месяцев после премьеры фильма.
Актеры долгое время не решались официально зарегистрировать свой брак, однако серьезность их отношений подтверждалась рождением и усыновлением детей.
На момент знакомства у Анджелины уже был приемный сын Мэддокс — актриса усыновила младенца 2001 года рождения в Камбодже в 2002 году. Тогда кинозвезда была еще замужем за Билли Бобом Торнтоном, однако после развода получила единоличную опеку над ребенком.
В 2005-м Джоли и Питт уже вместе стали приемными родителями, удочерив девочку в Эфиопии — ее назвали Захарой. В 2006 году у пары родилась дочь Шайло — это их первый биологический ребенок. Девочка, которая сейчас считает себя трансгендерным мальчиком, появилась на свет в Намибии. В 2007 году пара взяла в семью еще одного приемного сына — это был трехлетний мальчик из Вьетнама, получивший имя Пакс Тьен. Наконец, в 2008 году во французской клинике появились близнецы Нокс и Вивьен — тоже биологические дети Питта и Джоли.
Голливудские секс-символы поженились в 2014 году: скромная церемония прошла в небольшом замке на юге Франции. Но семейное счастье продлилась недолго, и всего два года спустя, в сентябре 2016 года, Джоли подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия с супругом.
Поначалу актриса требовала полную опеку над детьми — она желала, чтобы отец проводил с ними как можно меньше времени. В надежде, что суд решит предоставить ей возможность единолично решать судьбу отпрысков, Анджелина Джоли даже обвиняла Питта в домашнем насилии: она рассказала суду о ссоре между отцом и их сыном Мэддоксом, которая произошла на борту частного самолета. По словам Джоли, Питт, находясь в состоянии алкогольного опьянения, накинулся на сына из-за того, что тот вмешался в спор между родителями. Однако даже в результате проверки ФБР доказательств проявления агрессии со стороны Питта по отношению к жене и детям так и не нашлось.
В июне 2018-го после многочисленных проверок суд все-таки признал, что Брэд имеет полное право на совместную опеку с Джоли. Актрису обязали предоставлять Питту возможность общаться с детьми, пригрозив в противном случае лишить права на опеку уже ее. В суде составили специальный график «свиданий» для Питта, чтобы строго обозначить, когда, где и сколько времени он может проводить с детьми. Такое расписание не распространялось разве что на Мэддокса, которого суд счел достаточно взрослым, чтобы самостоятельно решать, когда и как он хочет общаться с отцом.
В постановлении также отмечалось, что дети пары должны проводить с матерью большую часть всего времени. Однако это категорически не устраивало Питта, который желал общаться с детьми на равных с Джоли условиях.
Лишь в ноябре 2018 года пара наконец достигла, по крайней мере, временного соглашения об опеке, и Брэд Питт получил возможность видеться с детьми, не придерживаясь строгого графика, установленного судом.