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19:31 (мск), источник: Ведомости

«Собор Парижской Богоматери» Гюго стал лидером списка бестселлеров Amazon

Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» стал лидером списка бестселлеров Amazon France. Французы начали активно покупать его после пожара, уничтожившего шпиль, часы и часть крыши собора, сообщает BFMTV со ссылкой на данные Amazon France.

Источник: AFP 2019

«Собор Парижской Богоматери» был опубликован впервые в 1831 г. Автор книги в описании уделял большое внимание архитектуре собора и его внутреннему интерьеру, подробно описывал все трагедии, изменившие его облик, и исторические события, связанные с ним. Гюго также описал в романе пожар, похожий на тот, который произошел в соборе вчера: «Там было большое пламя, поднимавшееся между двумя башнями».

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Как отмечает Bloomberg, массовыми покупками книг французы проявляют скорбь.

Это не первый случай, когда они выбирают подобный способ выразить чувства — в 2015 г. после стрельбы в барах Парижа (жертвами теракта стали 130 человек) парижане стали скупать произведение Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой».

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Собор Парижской Богоматери, построенный в XII—XIV вв. является одной из главных достопримечательностей Франции, памятником готической архитектуры. Вечером 15 апреля на чердаке памятника архитектуры начался пожар. Потушить его удалось только через 9 часов. Пожарные смогли спасти каркас здания и две башни собора. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал французам восстановить собор.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

Следите за развитием темы Пожар в соборе Парижской Богоматери
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