«Собор Парижской Богоматери» Гюго стал лидером списка бестселлеров Amazon

«Собор Парижской Богоматери» был опубликован впервые в 1831 г. Автор книги в описании уделял большое внимание архитектуре собора и его внутреннему интерьеру, подробно описывал все трагедии, изменившие его облик, и исторические события, связанные с ним. Гюго также описал в романе пожар, похожий на тот, который произошел в соборе вчера: «Там было большое пламя, поднимавшееся между двумя башнями».
Как отмечает Bloomberg, массовыми покупками книг французы проявляют скорбь.
Это не первый случай, когда они выбирают подобный способ выразить чувства — в 2015 г. после стрельбы в барах Парижа (жертвами теракта стали 130 человек) парижане стали скупать произведение Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой».
Собор Парижской Богоматери, построенный в XII—XIV вв. является одной из главных достопримечательностей Франции, памятником готической архитектуры. Вечером 15 апреля на чердаке памятника архитектуры начался пожар. Потушить его удалось только через 9 часов. Пожарные смогли спасти каркас здания и две башни собора. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал французам восстановить собор.