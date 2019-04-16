Российские космонавты начали выращивать траву на МКС
Российский экипаж Международной космической станции в лице Олега Кононенко и Алексея Овчинина установили в модуле «Рассвет» специальную аппаратуру, позволяющую выращивать болотную траву в космосе.
Российский экипаж Международной космической станции в лице Олега Кононенко и Алексея Овчинина установили в модуле «Рассвет» специальную аппаратуру, позволяющую выращивать болотную траву в космосе.
Начатый на МКС эксперимент под названием «Ряска» должен показать «механизмы ориентации в невесомости фоточувствительных органов высших растений на водную и воздушную фазы их среды обитания». Об этом 16 апреля сообщается на сайте Роскосмоса.
«На борту МКС для реализации исследования используется устройство “Фаза” с тремя сосудами, в которых содержится вода, воздух и ряска. Для имитации солнечных лучей была установлена светодиодная система локального освещения», — рассказали в госкорпорации.
Напомним, что это не первая попытка вырастить