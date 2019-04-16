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19:23 (мск), источник: Фонтанка

Российские космонавты начали выращивать траву на МКС

Российский экипаж Международной космической станции в лице Олега Кононенко и Алексея Овчинина установили в модуле «Рассвет» специальную аппаратуру, позволяющую выращивать болотную траву в космосе.

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6
фотографий

Начатый на МКС эксперимент под названием «Ряска» должен показать «механизмы ориентации в невесомости фоточувствительных органов высших растений на водную и воздушную фазы их среды обитания». Об этом 16 апреля сообщается на сайте Роскосмоса.

Параллельно точно такой же эксперимент будет проводиться и на Земле, чтобы выявить различия в развитии растений при разных условиях.
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«На борту МКС для реализации исследования используется устройство “Фаза” с тремя сосудами, в которых содержится вода, воздух и ряска. Для имитации солнечных лучей была установлена светодиодная система локального освещения», — рассказали в госкорпорации.

Напомним, что это не первая попытка вырастить что-то на МКС. Так, в 2010 году провезенная на станцию контрабандой пшеница дала урожай. В 2015 году астронавты NASA смогли поужинать выращенным в космосе салатом. В 2016-м на МКС впервые в истории распустился цветок. В 2018-м было объявлено, что в российском сегменте станции появится «витаминная космическая оранжерея».

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