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20:39 (мск), источник: Интерфакс

«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску» как лучшая постановка в балете

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Режиссер лично присутствует на церемонии вручения премии.

Источник: РИА "Новости"

Режиссер Кирилл Серебренников, вместе с постановочной командой балета «Нуреев» получил «Золотую маску» за эту постановку.

«Жалко, что здесь нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль. Мы благодарны театру, единственному, в котором можно сделать такой большой спектакль, — Большой театр. У нас была отличная команда. И нам помогал сам Руди (Рудольф Нуреев — ИФ), который сам любил хайп. У нас была веселая жизнь вокруг этого спектакля, и она продолжается», — сказал Серебренников на церемонии вручения премии.

Хореограф-постановщик Юрий Посохов (слева) и режиссер Кирилл Серебренников на XXV церемонии вручения театральной премии «Золотая Маска» в Большом театре | Источник: РИА "Новости"
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Премьера балета «Нуреев» первоначально планировалась на 11 июня 2017 года, но была перенесена на 4—5 мая 2018 года. Позже Серебренников был помещен под домашний арест. Руководство театра заявляло, что перенос спектакля связан с претензиями к исполнению, и отвергло политическую подоплеку.

Премьера балета «Нуреев» прошла на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря.

Балет в двух действиях с возрастным рейтингом 18+ посвящен жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева. Создатели затрагивают в постановке проблемы личности, общества, творчества и свободы.

Зрителям представляют сцены в Академии Вагановой, начало балетной карьеры в Кировском театре, знаменитый «прыжок к свободе», выступления на подмостках Парижа, Лондона и других площадках.

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