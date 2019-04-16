«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску» как лучшая постановка в балете
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Режиссер лично присутствует на церемонии вручения премии.
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Режиссер лично присутствует на церемонии вручения премии.
Режиссер Кирилл Серебренников, вместе с постановочной командой балета «Нуреев» получил «Золотую маску» за эту постановку.
«Жалко, что здесь нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль. Мы благодарны театру, единственному, в котором можно сделать такой большой спектакль, — Большой театр. У нас была отличная команда. И нам помогал сам Руди (Рудольф Нуреев — ИФ), который сам любил хайп. У нас была веселая жизнь вокруг этого спектакля, и она продолжается», — сказал Серебренников на церемонии вручения премии.
Премьера балета «Нуреев» первоначально планировалась на 11 июня 2017 года, но была перенесена на
Балет в двух действиях с возрастным рейтингом 18+ посвящен жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева. Создатели затрагивают в постановке проблемы личности, общества, творчества и свободы.
Зрителям представляют сцены в Академии Вагановой, начало балетной карьеры в Кировском театре, знаменитый «прыжок к свободе», выступления на подмостках Парижа, Лондона и других площадках.