Дети Ильича. Как сложилась судьба дочери и сына Леонида Брежнева?
Смерть Леонида Брежнева ударила по всему семейному клану. Его детям после 1982 года пришлось не раз ответить за родство с «дорогим Леонидом Ильичом».
Смерть Леонида Брежнева ударила по всему семейному клану. Его детям после 1982 года пришлось не раз ответить за родство с «дорогим Леонидом Ильичом».
В отличие от Никиты Хрущева сменивший его на посту лидера партии Леонид Брежнев многодетным отцом не был. Впрочем, Леониду Ильичу хватало забот и с двумя наследниками: сыном и дочерью.
В 1928 году выпускник Курского
В 1929 году в семье родилась дочь Галина, а в 1933 году — сын Юрий.
Пока Брежнев делал карьеру, этапы которой заставляли его перемещаться по стране, семья следовала за ним.
Галя Брежнева в юности мечтала стать актрисой, однако отец был категорически против увлечения дочери. В итоге после окончания школы она училась на литературном факультете
В 1951 году Галина познакомилась с артистом цирка Евгением Милаевым, приехавшим в Кишинев на гастроли. Дочь Брежнева продемонстрировала главные черты своего характера: влюбчивость и импульсивность. Бросив университет, она уехала вслед за Милаевым, в которого влюбилась. Чтобы быть к нему ближе, она устроилась на работу в цирк костюмером.
Евгений Милаев был на 19 лет старше Галины и всего на четыре года моложе самого Леонида Брежнева.
От выбора дочери политик был не в восторге, но смирился, тем более что поначалу муж вел себя по отношению к Галине образцово. Он дарил ей дорогие подарки и буквально сдувал с нее пылинки. Сама же Галина Брежнева старалась обеспечивать Евгению условия для работы и домашний уют.
Через год у Галины родилась дочь, которую назвали Викторией. Поскольку родители вели кочевой образ жизни, присущий циркачам, внучку на воспитание забрала бабушка Виктория.
Первый брак Галины Брежневой распался в 1962 году, когда дочери Леонида Ильича рассказали, что ее муж увлекся молоденькой циркачкой.
Но и у Галины вспыхнул роман: предметом ее обожания стал 18-летний Игорь Кио, сын знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио.
Они поженились, но брак продлился всего десять дней. Леонид Брежнев, вплотную приблизившийся к высшему государственному посту, узнав о страсти 32-летней дочери к юному Кио, оперативно развел возлюбленных.
Генсеку докладывали обо всех похождениях «кремлевской принцессы». Леонид Ильич тяжко вздыхал, узнавая о новом чудачестве дочери.
Когда в 1971 году Галина представила отцу в качестве жениха подполковника внутренней службы Юрия Чурбанова, Брежнев едва не подпрыгнул от счастья.
Да, Юрий был младше Галины на семь лет, зато «наконец-то серьезный парень, а не циркач».
Свадьбу отметили на даче генсека в Зарядье, собрав только родных и близких друзей. Подарком стала квартира в доме по Большой Бронной улице.
Брежнев поручил опеку зятя своему старому другу, главе МВД СССР Николаю Щелокову.
В 1974 году Чурбанов стал
Вот только «богемная жизнь» Галины не закончилась: муж по 11 часов пропадал на работе, а дочь генсека вновь отправлялась к своим друзьям из мира искусства. Ее любовь к алкоголю все больше становилась похожа на заболевание.
Большинство друзей почти сразу отвернулись от Галины. Новые власти, объявившие войну коррупции, взялись за имущество клана Брежневых, считая его неправедно нажитым.
В 1987 году был арестован Юрий Чурбанов, которого ранее понизили в должности, а затем и вовсе уволили со службы. В 1988 году он был приговорен к 12 годам лишения свободы.
Галина развелась с мужем. Ее жизнь все больше походила на кошмар: алкоголь стал постоянным спутником, ее собутыльниками становились сомнительные личности.
Однажды зарубежные журналисты напоили её и сняли сюжет, запечатлев жалкое подобие былой красавицы, покровительства которой добивались лучшие артисты страны.
В конце концов дочь Галины Виктория определила мать в психиатрическую клинику. Галина Леонидовна Брежнева умерла в психиатрической больнице № 2 имени Кербикова 29 июня 1998 года в возрасте 69 лет.
Младший брат Галины Брежневой Юрий был фигурой менее заметной. Сын генсека общество не эпатировал. Он родился в Днепродзержинске, в годы войны был в эвакуации в
К тому же относительно рано стала проявляться любовь к горячительным напиткам.
Отец снова вмешался в судьбу Юрия.
После того как Леонид Брежнев стал главой государства, его сын отправился начальником отдела в Торговую миссию СССР в Швеции. Вскоре он стал торговым представителем Советского Союза в Швеции.
В 1970 году сын Брежнева был назначен председателем Всесоюзного объединения «Промсырьеимпорт» Министерства внешней торговли СССР. К 1979 году Юрий Леонидович достиг своей высшей карьерной точки, став первым заместителем министра внешней торговли СССР.
О Юрии Брежневе до сих пор можно слышать крайне противоречивые отзывы. Одни утверждают, что сын генсека выступал в роли «свадебного генерала» и не имел понятия об отрасли, которой занимался. Другие говорят, что Юрий Леонидович свое дело знал, с поставленными задачами справлялся хорошо, но мягкость характера действительно была его ахиллесовой пятой. Его родственными связями нередко пытались воспользоваться, а
В семье родилось двое сыновей: Леонид и Андрей.
Смерть Леонида Брежнева ударила по всему семейному клану. В 1986 году 53-летнего Юрия Леонидовича освободили от занимаемой должности и отправили на пенсию.
Юрий Брежнев сторонился
С начала 2000-х у сына Брежнева начались серьезные проблемы со здоровьем. Окончательно его подкосила смерть жены: Людмила скончалась от инфаркта. Юрий Леонидович пережил ее на год. Сын генсека ушел из жизни 3 августа 2013 года в возрасте 80 лет.