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12:44 (мск), источник: Аргументы и факты

Дети Ильича. Как сложилась судьба дочери и сына Леонида Брежнева?

Смерть Леонида Брежнева ударила по всему семейному клану. Его детям после 1982 года пришлось не раз ответить за родство с «дорогим Леонидом Ильичом».

Источник: РИА "Новости"

В отличие от Никиты Хрущева сменивший его на посту лидера партии Леонид Брежнев многодетным отцом не был. Впрочем, Леониду Ильичу хватало забот и с двумя наследниками: сыном и дочерью.

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В 1928 году выпускник Курского землеустроительно-мелиоративного техникума Леонид Брежнев женился на студентке Курского медицинского техникума Виктории Денисовой.

В 1929 году в семье родилась дочь Галина, а в 1933 году — сын Юрий.

Пока Брежнев делал карьеру, этапы которой заставляли его перемещаться по стране, семья следовала за ним.

Галина: «кремлевская принцесса» закончила дни в психбольнице

Галя Брежнева в юности мечтала стать актрисой, однако отец был категорически против увлечения дочери. В итоге после окончания школы она училась на литературном факультете Орехово-Зуевского педагогического института, а затем перевелась на филологический факультет Кишинёвского государственного университета.

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В 1951 году Галина познакомилась с артистом цирка Евгением Милаевым, приехавшим в Кишинев на гастроли. Дочь Брежнева продемонстрировала главные черты своего характера: влюбчивость и импульсивность. Бросив университет, она уехала вслед за Милаевым, в которого влюбилась. Чтобы быть к нему ближе, она устроилась на работу в цирк костюмером.

Евгений Милаев был на 19 лет старше Галины и всего на четыре года моложе самого Леонида Брежнева.

От выбора дочери политик был не в восторге, но смирился, тем более что поначалу муж вел себя по отношению к Галине образцово. Он дарил ей дорогие подарки и буквально сдувал с нее пылинки. Сама же Галина Брежнева старалась обеспечивать Евгению условия для работы и домашний уют.

Через год у Галины родилась дочь, которую назвали Викторией. Поскольку родители вели кочевой образ жизни, присущий циркачам, внучку на воспитание забрала бабушка Виктория.

Первый брак Галины Брежневой распался в 1962 году, когда дочери Леонида Ильича рассказали, что ее муж увлекся молоденькой циркачкой.

Но и у Галины вспыхнул роман: предметом ее обожания стал 18-летний Игорь Кио, сын знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио.

Галина Брежнева | Источник: РИА "Новости"

Они поженились, но брак продлился всего десять дней. Леонид Брежнев, вплотную приблизившийся к высшему государственному посту, узнав о страсти 32-летней дочери к юному Кио, оперативно развел возлюбленных.

Брежнев стал главой государства, и статус его дочери тоже вырос. Галина, когда-то мечтавшая быть актрисой, теперь превратилась в покровительницу советской богемы. Артисты, писатели, художники тянулись к ней, участвовали в ее многочисленных вечеринках, зная, что слово дочери Брежнева способно открыть для них любые двери.

Генсеку докладывали обо всех похождениях «кремлевской принцессы». Леонид Ильич тяжко вздыхал, узнавая о новом чудачестве дочери.

Когда в 1971 году Галина представила отцу в качестве жениха подполковника внутренней службы Юрия Чурбанова, Брежнев едва не подпрыгнул от счастья.

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Да, Юрий был младше Галины на семь лет, зато «наконец-то серьезный парень, а не циркач».

Свадьбу отметили на даче генсека в Зарядье, собрав только родных и близких друзей. Подарком стала квартира в доме по Большой Бронной улице.

Брежнев поручил опеку зятя своему старому другу, главе МВД СССР Николаю Щелокову.

В 1974 году Чурбанов стал генерал-майором, три года спустя — генерал-лейтенантом, а в 1981 году — генерал-полковником. В 1980 году его назначили первым заместителем главы МВД СССР, то есть вторым человеком после Щелокова. Одновременно по партийной линии он продвинулся до кандидата в члены ЦК КПСС.

Вот только «богемная жизнь» Галины не закончилась: муж по 11 часов пропадал на работе, а дочь генсека вновь отправлялась к своим друзьям из мира искусства. Ее любовь к алкоголю все больше становилась похожа на заболевание.

Смерть Леонида Брежнева в ноябре 1982 года стала поворотным моментом в жизни его дочери.

Большинство друзей почти сразу отвернулись от Галины. Новые власти, объявившие войну коррупции, взялись за имущество клана Брежневых, считая его неправедно нажитым.

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В 1987 году был арестован Юрий Чурбанов, которого ранее понизили в должности, а затем и вовсе уволили со службы. В 1988 году он был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Галина развелась с мужем. Ее жизнь все больше походила на кошмар: алкоголь стал постоянным спутником, ее собутыльниками становились сомнительные личности.

Однажды зарубежные журналисты напоили её и сняли сюжет, запечатлев жалкое подобие былой красавицы, покровительства которой добивались лучшие артисты страны.

В конце концов дочь Галины Виктория определила мать в психиатрическую клинику. Галина Леонидовна Брежнева умерла в психиатрической больнице № 2 имени Кербикова 29 июня 1998 года в возрасте 69 лет.

Юрий: незаметный замминистра и пенсионер в 53 года

Младший брат Галины Брежневой Юрий был фигурой менее заметной. Сын генсека общество не эпатировал. Он родился в Днепродзержинске, в годы войны был в эвакуации в Алма-Ате, затем успешно окончил школу, а вслед за этим — Днепродзержинский металлургический институт.

Брежнев-младший начинал работать прорабом, потом стал управляющим заводом имени Либкнехта в Днепропетровске.

Юрий Леонидович был похож на отца и тоже пользовался успехом у женщин. Но если Брежнев-старший умел, когда надо, проявить жесткий характер, то Юрий оказался человеком мягким.

К тому же относительно рано стала проявляться любовь к горячительным напиткам.

Отец снова вмешался в судьбу Юрия. Брежнев-младший по настоянию родителя поступил в Академию внешней торговли.

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После того как Леонид Брежнев стал главой государства, его сын отправился начальником отдела в Торговую миссию СССР в Швеции. Вскоре он стал торговым представителем Советского Союза в Швеции.

В 1970 году сын Брежнева был назначен председателем Всесоюзного объединения «Промсырьеимпорт» Министерства внешней торговли СССР. К 1979 году Юрий Леонидович достиг своей высшей карьерной точки, став первым заместителем министра внешней торговли СССР.

О Юрии Брежневе до сих пор можно слышать крайне противоречивые отзывы. Одни утверждают, что сын генсека выступал в роли «свадебного генерала» и не имел понятия об отрасли, которой занимался. Другие говорят, что Юрий Леонидович свое дело знал, с поставленными задачами справлялся хорошо, но мягкость характера действительно была его ахиллесовой пятой. Его родственными связями нередко пытались воспользоваться, а Брежнев-младший не умел отказывать.

В отличие от сестры Юрий ограничился одним браком. Познакомившись на дне рождения у знакомого со студенткой педагогического вуза Людмилой, Брежнев прожил с ней всю жизнь.

В семье родилось двое сыновей: Леонид и Андрей.

Андрей Брежнев, внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева | Источник: РИА "Новости"

Смерть Леонида Брежнева ударила по всему семейному клану. В 1986 году 53-летнего Юрия Леонидовича освободили от занимаемой должности и отправили на пенсию.

Юрий Брежнев сторонился какой-либо публичности, предпочитая оставаться в тени. Всю жизнь он собирал коллекцию фарфоровых собачек.

С начала 2000-х у сына Брежнева начались серьезные проблемы со здоровьем. Окончательно его подкосила смерть жены: Людмила скончалась от инфаркта. Юрий Леонидович пережил ее на год. Сын генсека ушел из жизни 3 августа 2013 года в возрасте 80 лет.

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