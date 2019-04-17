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10:15 (мск), источник: Lenta.Ru

В русском дубляже «Хеллбоя» Сталина превратили в Гитлера

Компания Megogo Distribution, занимающаяся прокатом «Хеллбоя» в России, заменила в фильме имя Иосифа Сталина на Адольфа Гитлера. Об этом сообщает сайт «Кинопоиск» во вторник, 16 апреля.

В одной из сцен главный герой вспоминает, как оставил Бабу-ягу без глаза после того, как она попыталась воскресить из мертвых советского вождя. Из русского дубляжа убрали Сталина, упомянув вместо него фюрера Третьего рейха. При этом в копии картины на оригинальном языке Сталина «запикали», оставив в субтитрах лишь лидера нацистской Германии.

Сайт обратился за комментарием в Megogo Distribution, однако там не стали объяснять, почему было решено заменить имена. Отмечается, что ранее прокатная компания сменила страну происхождения злодея из комедии Патрика Хьюза «Телохранитель киллера». В оригинальной версии говорилось, что персонаж Гари Олдмана родом из Белоруссии, однако в дубляже он стал уроженцем Боснии.

«Хеллбой» вышел в российский прокат 11 апреля. В январе фильм вошел в список самых ожидаемых боевиков 2019 года по версии Collider.

Во время загрузки произошла ошибка.

16 марта стало известно, что уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему и достиг 77 процентов.

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