100-летняя преподавательница йоги раскрыла секрет долголетия
Жительница американского города Гринбург, штат
Жительница американского города Гринбург, штат
Тао
«Если парни могут это делать, значит, могу и я», — ответила
В 2018 году она получила награду Падма Шри за выдающиеся заслуги — четвертую из высших гражданских наград Индии, которую вручает правительство страны. Помимо йоги
В конце марта сообщалось о самом пожилом жителе Великобритании, который шутливо назвал секретом своего долголетия «всяческое избегание смерти». По словам британца, за всю его жизнь мир порядком изменился, однако люди, в большинстве своем, остались прежними. Он также отметил прогресс в средствах передвижения, которые заметно упростили путешествия по странам.