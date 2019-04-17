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10:09 (мск), источник: Lenta.Ru

100-летняя преподавательница йоги раскрыла секрет долголетия

Жительница американского города Гринбург, штат Нью-Йорк, поделилась секретом долголетия. Ее слова приводит газета The State.

Источник: AP 2019

Тао Поршон-Линч (Tao Porchon-Lynch), которой 13 августа исполнится 101 год, уверена, что дожила до преклонных лет благодаря «вечному оптимизму». Женщина выросла в Индии и уже в семь лет увлеклась йогой. Она вспоминает, как однажды увидела на пляже группу мужчин, выполняющих необычные упражнения. Ее тетя пояснила, что эти движения называются асаны, и девушки не должны их повторять.

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«Если парни могут это делать, значит, могу и я», — ответила Поршон-Линч. Женщина начала серьезно изучать йогу в подростковом возрасте и поняла, что ее основное призвание — преподавать. Пенсионерка по сей день ведет уроки по йоге, где учит людей позитивному мышлению и правильному дыханию.

В 2018 году она получила награду Падма Шри за выдающиеся заслуги — четвертую из высших гражданских наград Индии, которую вручает правительство страны. Помимо йоги Поршон-Линч занимается бальными танцами. В 2016 году она приняла участие в американском шоу America’s Got Talent, где танцевала сальсу с 26-летним партнером.

В конце марта сообщалось о самом пожилом жителе Великобритании, который шутливо назвал секретом своего долголетия «всяческое избегание смерти». По словам британца, за всю его жизнь мир порядком изменился, однако люди, в большинстве своем, остались прежними. Он также отметил прогресс в средствах передвижения, которые заметно упростили путешествия по странам.

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