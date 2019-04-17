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09:44 (мск), источник: РИА Новости

Российские астрономы обнаружили маневрирующий спутник нового класса

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские астрономы с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории Института солнечно-земной физики обнаружили на геостационарной орбите, где находятся практически все спутники связи и телетрансляций, маневрирующий аппарат нового класса.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в тезисах доклада учёных Института в преддверии начала работы в Москве конференции по космическому мусору.

«Представлены результаты измерений микроспутника, относящегося к новому классу маневрирующих объектов на геостационарной орбите», — говорится в материалах конференции.

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Планируется, что сведения об аппарате будут представлены на самой конференции.

В тезисах уточняется, что полученная специалистами информация позволяет выявлять признаки активности таких космических аппаратов и зарегистрировать прекращение их эксплуатации.

Ранее сообщалось, что российские средства слежения наблюдают интенсивные перемещения американских военных спутников-инспекторов GSSAP на геостационарной орбите, которые проводят инспекцию других военных аппаратов.

Спутники-инспекторы — аппараты, способные перемещаться по орбите и взаимодействовать с другими спутниками. В августе 2017 года Минобороны России сообщило о запуске маневрирующего спутника-инспектора. Он отделился от малого космического аппарата для дистанционного исследования спутников на орбите в октябре 2017 года. Предполагается, что он оснащен оптическими датчиками для получения изображения других спутников и отправки данных на Землю для анализа.

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