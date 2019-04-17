Российские астрономы обнаружили маневрирующий спутник нового класса
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские астрономы с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории Института
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские астрономы с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории Института
Об этом говорится в тезисах доклада учёных Института в преддверии начала работы в Москве конференции по космическому мусору.
«Представлены результаты измерений микроспутника, относящегося к новому классу маневрирующих объектов на геостационарной орбите», — говорится в материалах конференции.
Планируется, что сведения об аппарате будут представлены на самой конференции.
В тезисах уточняется, что полученная специалистами информация позволяет выявлять признаки активности таких космических аппаратов и зарегистрировать прекращение их эксплуатации.
Ранее сообщалось, что российские средства слежения наблюдают интенсивные перемещения американских военных