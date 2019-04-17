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12:01 (мск), источник: Rambler.ru

Всего один?! Ломтик бекона увеличивает риск рака на 20%

Третий за день ломтик бекона увеличивает риск развития рака толстого кишечника на 20%. К такому выводу, как сообщает Daily Mail, пришла группа ученых во главе со специалистами из Оксфордского университета.

Источник: CC0/jhusemannde
Новость
Вредные и полезные привычки до, после и во время еды

Исследователи в течение шести лет наблюдали за 500 тысячами людей, употреблявшими разное количество красного и переработанного мяса. Одни ели не более 70 граммов в день, как рекомендует Национальная служба здравоохранения Англии, другие — больше.

Оказалось, что у тех, кто ежедневно употреблял свыше 70 граммов мяса, риск заболеть раком толстого кишечника на 20% выше.

В частности, у тех, кто в среднем ел 76 граммов красного и переработанного мяса в день, риск развития рака более высок, чем у тех, кто ел 21 грамм или меньше.

У тех, кто ел по 54 грамма красного мяса, риск на 15% выше, чем у тех, кто ел восемь граммов, а у тех, кто ел 29 граммов переработанного мяса (примерно столько весит средний ломтик бекона), на 19% выше, чем у тех, кто ел в среднем пять граммов.

За время исследования раком толстого кишечника заболели более 2,6 тысячи его участников.

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