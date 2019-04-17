Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому в Гааге
Lada переходит на новую коробку передач (подробности)
Сколько воды в день нужно пить на самом деле
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Усиление России в Арктике: Крайний север уже не тот Владимир Путин принял участие в пленарном заседании V Международного арктического форума
Девочку взяли из детдома, и она стала известной моделью (фото)
Влад Топалов умилил сеть новым фото с сыном
Музыкальный критик разоблачил ложь в браке Галкина и Пугачевой
Дацюк обратился к Путину с протестом
75-килограммовый блогер избил 150-килограммового Дацика
Как выглядят порнозвёзды в обычной жизни - фото
Секреты молодости 52-летней Ренаты Литвиновой
10 модных советов от стилиста «Перезагрузки» на ТНТ
Исполнительница советских эротических ролей показала фото
Су-57 бомбит: истребитель РФ вернулся в Сирию
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
12:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе срочно госпитализирован Дмитрий Быков

Журналиста доставили на скорой с подозрением на инсульт.

Источник: РИА "Новости"

В столице Башкирии госпитализировали писателя Дмитрия Быкова. По данным источника «КП-Уфа», публицист находится в нейрореанимации одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт.

— Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт, — сообщил «Комсомольской правде в Уфе» собственный источник.

Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля, днем ранее он провел лекцию в Екатеринбурге. Об отмене выступления в столице Башкирии стало известно лишь за пару часов до начала мероприятия.

— Дорогие друзья! К сожалению, в связи с плохим самочувствием Дмитрия Быкова лекция, которая должна была состояться сегодня, отменяется. Сейчас мы решаем вопрос с возвратом средств всем тем, кто купил билеты. Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас. Надеемся на понимание, — написано в группе во «Вконтакте».

Теперь лектория «Прямая речь» переносится на другую дату.

 «Диктант Победы»: а вы знаете историю Великой Отечественной войны?
Блондинка Гузеева заявила, что не будет «терпилой»
В России запретят клетки и накажут за зарплатное рабство
Мамаев: Заявление прокуратуры противоречит словам Путина
Эксперт назвала реальный срок «возрождения» Нотр-Дама
Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе
Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
СМИ: Майские указы по зарплате выполнили 4 региона из 85
СМИ: глава ЦРУ убедила Трампа высылать российских дипломатов
Спорт
Криштиану — новая жертва «Аякса» Величайший игрок современности покинул Лигу чемпионов
Hi-Tech
На Титане нашли метановые озера (фото) Почти как на Земле, но не совсем.
Авто
Toyota рассекретила Highlander нового поколения (фото) Внедорожник переехал на новую платформу и получил гибридную модификацию
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Дети
Влад Топалов умилил сеть новым фото с сыном Фанаты считают певца отличным отцом
Леди
Лиза Пескова сходила в ресторан с братом Пользователи сети отметили красоту 21-летней девушки.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь