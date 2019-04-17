В Уфе срочно госпитализирован Дмитрий Быков
Журналиста доставили на скорой с подозрением на инсульт.
Журналиста доставили на скорой с подозрением на инсульт.
В столице Башкирии госпитализировали писателя Дмитрия Быкова. По данным источника «КП-Уфа», публицист находится в нейрореанимации одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт.
— Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт, — сообщил «Комсомольской правде в Уфе» собственный источник.
Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля, днем ранее он провел лекцию в Екатеринбурге. Об отмене выступления в столице Башкирии стало известно лишь за пару часов до начала мероприятия.
— Дорогие друзья! К сожалению, в связи с плохим самочувствием Дмитрия Быкова лекция, которая должна была состояться сегодня, отменяется. Сейчас мы решаем вопрос с возвратом средств всем тем, кто купил билеты. Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас. Надеемся на понимание, — написано в группе во «Вконтакте».
Теперь лектория «Прямая речь» переносится на другую дату.