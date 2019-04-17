Ученые напали на след «старшего брата» Оумуамуа
Межзвездный объект сгорел в небе над Новой Зеландией за три года до своего более известного предшественника.
Межзвездный объект сгорел в небе над Новой Зеландией за три года до своего более известного предшественника.
Первый в истории межзвездный астероид, 1I/Оумуамуа, возможно, был далеко не первым подобным объектом, который засекли наблюдатели. Два американских астронома проанализировали траекторию ряда вошедших в атмосферу Земли тел и пришли к выводу, что взорвавшийся над Новой Зеландией 8 января 2014 года болид тоже прилетел
Все известные человечеству малые небесные тела входят в состав Солнечной системы и до недавнего времени ученые не знали исключений из этого правила. В 2017 году астрономы зафиксировали астероид, скорость которого была слишком велика для того, чтобы он мог удержаться на орбите вокруг Солнца, поэтому ученые сделали вывод, что объект 1I/Оумуамуа — это первый посланец
В новой публикации на сервисе перепринтов Arxiv.org астрономы рассказывают о возможном нулевом межзвездном объекте, предшественнике 1I/Оумуамуа.
С их помощью астрономы хотели рассчитать траектории породивших их метеороидов и выделить среди них тела межзвездного происхождения.
Метеоритом астрономы называют упавшие на Землю тела. Болид (метеор) — это след от сгорания или хотя бы обгорания
Объект, занесенный в каталог CNEOS (Центр изучения околоземных объектов) и взорвавшийся в небе над Новой Зеландией 8 января (по GMT, по местному было раннее утро 9 числа) должен был иметь очень высокую скорость и, следовательно, не мог находится на гелиоцентрической орбите, как и Оумуамуа. По оценкам ученых, это тело с диаметром около 40 см прилетело в Солнечную систему на скорости около 44 км/с, набрало еще около 20 км/с за счет солнечной гравитации и затем врезалось в атмосферу Земли.
Если заблаговременно находить их до столкновения (а это вполне реально и без разработки принципиально новых технологий, нужно просто больше станций слежения с телескопами), то в момент падения можно будет зарегистрировать спектр вспышки. Который, в свою очередь, даст информацию о составе межзвездных объектов даже без сложных и дорогих космических аппаратов.