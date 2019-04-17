Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запад понял, кто будет управлять РФ после Путина через 4 года
На автомагистралях предложили сузить левую полосу
Чрезмерная доверчивость может быть ранним признаком деменции
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками
Чем рискуют покупатели квартир под снос
До и после пожара: как изменился собор Парижской БогоматериВечером 15 апреля в главном католическом храме Парижа вспыхнул пожар
Девочку взяли из детдома, и она стала известной моделью (фото)
43-летняя американка за год стала мамой четырех детей
Россияне возмущены поступком надоевшей Пугачёвой в юбилей
Впавшему в кому Быкову не помогали: он пьян
Российские моряки из Сирии выдвигают требования
Россия закрыла украинцам путь в Азию для перевозок
Бабкина о своем возлюбленном: «Он старик, а я помолодела»
100-летняя преподавательница йоги раскрыла секрет долголетия
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
В России подорожало съемное жилье
Фоторепортажи
31Юбилей Примадонны
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
14:43 (мск), источник: Чердак

Ученые напали на след «старшего брата» Оумуамуа

Межзвездный объект сгорел в небе над Новой Зеландией за три года до своего более известного предшественника.

Источник: NASA

Первый в истории межзвездный астероид, 1I/Оумуамуа, возможно, был далеко не первым подобным объектом, который засекли наблюдатели. Два американских астронома проанализировали траекторию ряда вошедших в атмосферу Земли тел и пришли к выводу, что взорвавшийся над Новой Зеландией 8 января 2014 года болид тоже прилетел из-за пределов Солнечной системы.

Новость
Комета, туманность, метеор и Плеяды попали на одно фото

Все известные человечеству малые небесные тела входят в состав Солнечной системы и до недавнего времени ученые не знали исключений из этого правила. В 2017 году астрономы зафиксировали астероид, скорость которого была слишком велика для того, чтобы он мог удержаться на орбите вокруг Солнца, поэтому ученые сделали вывод, что объект 1I/Оумуамуа — это первый посланец откуда-то из межзвездного пространства. Те наблюдения, которые удалось провести за то время, пока он пролетал мимо Земли, указали на необычную форму (ближе всего она была к сигаре, хотя это и не идеальное сравнение) и, судя по всему, цвет. К сожалению, детально проанализировать 1I/Оумуамуа и тем более отправить к нему автоматическую межпланетную станцию исследователи не успели.

В новой публикации на сервисе перепринтов Arxiv.org астрономы рассказывают о возможном нулевом межзвездном объекте, предшественнике 1I/Оумуамуа.

Чтобы собрать как можно больше информации о межзвездных «пришельцах», ученые из Гарвардского университета использовали данные о зафиксированных с поверхности Земли болидах.

С их помощью астрономы хотели рассчитать траектории породивших их метеороидов и выделить среди них тела межзвездного происхождения.

Новость
У берегов Камчатки взорвался метеорит. Сила взрыва достигла 173 килотонн

Метеоритом астрономы называют упавшие на Землю тела. Болид (метеор) — это след от сгорания или хотя бы обгорания чего-либо в атмосфере, а небесные тела меньше 10 метров в поперечнике называют метеороидами. Всё, что крупнее — уже астероиды.

Объект, занесенный в каталог CNEOS (Центр изучения околоземных объектов) и взорвавшийся в небе над Новой Зеландией 8 января (по GMT, по местному было раннее утро 9 числа) должен был иметь очень высокую скорость и, следовательно, не мог находится на гелиоцентрической орбите, как и Оумуамуа. По оценкам ученых, это тело с диаметром около 40 см прилетело в Солнечную систему на скорости около 44 км/с, набрало еще около 20 км/с за счет солнечной гравитации и затем врезалось в атмосферу Земли.

Расчеты исследователей указывают на то, что такие тела должны прилетать к нам по меньшей мере раз в десять лет.

Если заблаговременно находить их до столкновения (а это вполне реально и без разработки принципиально новых технологий, нужно просто больше станций слежения с телескопами), то в момент падения можно будет зарегистрировать спектр вспышки. Который, в свою очередь, даст информацию о составе межзвездных объектов даже без сложных и дорогих космических аппаратов.

 Десятки лекарств не помогали ребенку, а оказалось, во всем виновата кошка
Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера и даже не Марс
Медведев рассказал Госдуме о плане борьбы с бедностью
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул — Москва
Украина обвинила Россию в подготовке газового кризиса
Почему Аркадий Дворкович вступился за экс-министра Абызова
Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров
Эксперт назвала реальный срок «возрождения» Нотр-Дама
Спорт
Криштиану — новая жертва «Аякса» Величайший игрок современности покинул Лигу чемпионов
Hi-Tech
На Титане нашли метановые озера (фото) Почти как на Земле, но не совсем.
Авто
Toyota рассекретила Highlander нового поколения (фото) Внедорожник переехал на новую платформу и получил гибридную модификацию
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Дети
Девочку взяли из детдома, и она стала известной моделью (фото) Со своим диагнозом Зоя навсегда могла остаться в детском доме. Обрести семью ей помог добрый поступок знатока клуба «Что? Где? Когда?» Никиты Старуна. Теперь маленькая девочка – известная модель, и сама помогает детям-сиротам обрести семью.
Леди
Лиза Пескова сходила в ресторан с братом Пользователи сети отметили красоту 21-летней девушки.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь