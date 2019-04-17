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16:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Выбрана самая стильная женщина года

Голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес получит титул «Иконы стиля» на премии Совета модельеров Америки (CFDA Awards). Об этом сообщает Vogue.

Источник: AP 2019

Церемония награждения состоится в понедельник, 3 июня, в Бруклинском музее Нью-Йорка.

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Диана фон Фюрстенберг
Основатель CFDA, модельер

Свое восхищение актрисой также выразил генеральный директор организации Стивен Колб. «Стиль Дженнифер Лопес смелый, свободный и всегда запоминающийся. Дизайнеры, в том числе члены CFDA, обожают подбирать ей как сценические наряды, так и повседневные», — отметил он.

В декабре 2018 года издание Footwear News выбрало 10 самых стильных знаменитостей 2018 года. В тройку лидеров, уступая певице Леди Гаге и жене принца Гарри Меган Маркл, попала Дженнифер Лопес. Особенно эксперты моды отметили ее пышное неоново-розовое платье, в котором певица пришла на премьеру романтической комедии «Начни сначала».

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