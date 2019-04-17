Новгородцы, псковичи и якуты когда-то были одним народом

Российская Федерация — большая страна, в которой проживает много национальностей. Однако их генетическое разнообразие до сих пор изучено плохо: существующие исследования рассматривают либо отдельную популяцию, либо отдельную часть генома. Чтобы исправить этот недочет создан проект «Российские геномы», инициированный СПбГУ, в рамках которого ученые из различных организаций создают базу генетических данных населения России.
Недавно эта работа принесла новые результаты: исследователи впервые смогли сопоставить полногеномные данные нескольких популяций. Ученые проанализировали 204 описанных в литературе генома представителей разных популяций России и добавили к этому 60 новых геномов коренных жителей Пскова, Новгорода и Якутии. Всего получилось 264 представителя 55-ти этнических групп.
Для трех из них ученые при помощи специальной программы, написанной в Университете ИТМО, описали демографическую историю. Они включают в себя информацию о развитии популяций: как и когда они делились, как росла их численность, каков характер миграции.
«Мы разработали программу для поиска оптимальной демографической истории по данным геномов представителей популяции. Для этого нужно было посчитать и проанализировать частоту встречаемости разных аллелей. Затем программа строила множество демографических историй, чтобы выяснить, какая из них более правдоподобна для этих данных», — рассказывает Екатерина Носкова из Лаборатории компьютерных технологий Университета ИТМО.
Выяснилось, например, что в прошлом нынешние жители Пскова, Новгорода и Якутии были одной популяцией численностью около 2-х тысяч человек.
Но 7 тысяч лет назад от нее отделились якуты, а примерно 1200 лет назад разделились представители Пскова и Новгорода. С тех пор все три популяции стали расти в численности.
Надо заметить, что эта часть выводов явно нуждается в проверке. Якуты — тюркоязычный народ с резко выраженными монголоидными чертами. Если язык мог быть при каких-то исторических обстоятельствах заимствован у соседей, то представить себе что-то подобное с формой черепа довольно сложно.
По словам ученых, сопоставление генома разных популяций, а также историй их развития помогает понять, какие варианты генов вызывают болезни, а какие, наоборот, защищают от них. Для этого надо тщательно анализировать данные и искать корреляции с болезнями — это должно стать следующей ступенью этого совместного исследования.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Genomics.