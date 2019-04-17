Ученые выяснили, почему мы не можем остановиться есть чипсы
Во всем виноват приятный звук и маркетинг.
Во всем виноват приятный звук и маркетинг.
Даже люди, обладающие мощной силой воли, не могут съесть пару чипс, после чего удовлетвориться. В этих хрустящих картофельных ломтиках содержится много соли и жира, но не только это делает их такими желанными. Недавние исследования обнаружили еще одну причину, по которой люди могут съесть целый пакет картошки, и дело тут не только во вкусе.
Согласно исследованию, опубликованному журнале Appetite, люди склонны выбирать те чипсы, на упаковке которых указано, что они особенно хрустящие. Таким образом, ученые обнаружили, что немаловажную роль в поедании чипсов играет маркетинг. Однако есть еще один фактор, который влияет на бесконтрольное поедание снеков — звук.
По наблюдениям исследователей, люди ели больше чипсов, когда не отвлекались на наушники и отчетливо слышали звук сочного хруста у себя во рту.
Таким образом, если люди знают, что потребляемый ими продукт будет хрустеть, они обязательно захотят услышать, как это происходит, что в разы увеличит удовольствие от его поедания.
Люди часто связывают твердость продуктов с положительными характеристиками пищи, например, с ее свежестью. Это удовольствие от еды, возникающее в результате значимости звука при ее поедании, заставляет нас потреблять ее еще больше.
Несмотря на полученные результаты, авторы отмечают, что их исследование не идеально. Дело в том, что в их экспериментах добровольцы поедали чипсы и конфеты, которые большинство людей любит и так. Исследователи считают, что результаты могут оказаться другими, если бы в опытах фигурировали морковь или сельдерей.