Поэт и публицист Дмитрий Быков. Досье
СМИ сообщили о том, что писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в Уфе.
СМИ сообщили о том, что писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в Уфе.
СМИ сообщают, что публицист, поэт и писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе, где должен был 16 апреля прочитать лекцию. Мероприятие отменили за несколько часов до начала. «К сожалению, в связи с плохим самочувствием Дмитрия Быкова лекция, которая должна была состояться сегодня, отменяется. Сейчас мы решаем вопрос с возвратом средств всем тем, кто купил билеты», — сообщили организаторы лекции в соцсетях. Также в блоге Быкова указано, что переносятся еще три лекции, которые должны были пройти в Москве, Талине и Риге 17, 20 и 21 апреля соответственно.
По данным «Пятого канала», публицист почувствовал недомогание,
Досье
Дмитрий Львович Быков родился 20 декабря 1967 года в Москве. Его отец — детский
Окончил школу в 1984 году.
С 1987 по 1989 год служил в армии.
В 1991 году Быков окончил факультет журналистики МГУ.
Литературная и публицистическая деятельность.
В 1985 году поступил на работу в газету «Собеседник». Также работал обозревателем в «Общей газете», «Вечернем клубе», «Новой газете», «Огоньке», был редактором отдела литературы в журнале «Столица». Его публицистические, литературоведческие и полемические статьи и колонки также печатались в Собеседнике, «Искусстве кино», «GQ Россия», «Русской жизни», «Вечернем клубе», «Литературной газете» и др.
С 1991 года Быков является членом Союза писателей СССР.
Первый сборник стихов «Декларация независимости» вышел в 1992 году. На счету Быкова десятки сборников поэзии, статей, рассказов. Свои произведения Быков иногда выпускает под псевдонимами «Мэтью Булл» и «Брэйн Даун».
В 2001 году вышел его первый роман «Оправдание». Впоследствии были опубликованы романы «Орфография», «Эвакуатор», «ЖД», «Остромов, или Ученик чародея». В 2012 году вышел роман Быкова «Икс» — первая часть «И-трилогии». Второй роман серии «Июнь» был опубликован в 2017 году.
Быков является биографом Бориса Пастернака и Булата Окуджавы. Книга о Пастернаке, опубликованная в 2005 году в серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) в издательстве «Молодая гвардия», была отмечена Национальной литературной премией «Большая книга». В 2009 году в той же серии вышла биография Окуджавы.
С 2006 по 2008 год Быков был главным редактором
Лауреат нескольких литературных премий. Среди них — Международная литературная премия имени А. и Б. Стругацких за романы «Орфография», «Эвакуатор», «ЖД» и «Икс», премия «Национальный бестселлер» и «Большая книга» за книгу «Борис Пастернак», премия «Портал» за рассказ «Отпуск» и роман «Остромов, или Ученик чародея», «Национальный бестселлер» за «Остромова». Также он получил 3-ю премию «Большая книга» за этот роман и за книгу «Июнь», был финалистом Бунинской премии за книги стихов: «На самом деле», «Отчёт: стихотворения, поэмы, баллады».
Работа на радио и телевидении
Быков работал на радио и телевидении с начала 2000-х годов.
В 2000—2003 гг. вел собственную программу «ХОРОШО, БЫков!» на канале ТВЦ. В 2000—2008 годах работал соведущим программы АТВ «Времечко» на том же канале.
В 2005—2006 гг. Быков был одним из ведущих вечернего шоу на радиостанции «Юность».
С 2006 по 2012 год вел программу «Сити-шоу с Дмитрием Быковым» на радио
В 2009 году Быков был приглашенным ведущим в программе «Рождённые в СССР» на канале «Ностальгия».
В 2010- 2011 гг. вел телевизионное
В 2011—2012 годах принимал участие в телевизионном проекте телеканала «Дождь» «Поэт и гражданин» (затем — «Гражданин поэт» на сайте F5.ru): его сатирические стихи, написанные в манере великих русских поэтов, читал Михаил Ефремов.
С 2011 года Быков является постоянным ведущим программы «Колба времени» на телеканале «Ностальгия».
В 2012- 2013 гг. был соведущим радиопрограммы «Новости в классике» на «Коммерсантъ FM».
В 2015—2017 гг. вел цикл литературоведческих лекций «Сто лекций с Дмитрием Быковым» на телеканале «Дождь».
С июня 2015 года Быков является ведущим радиопрограммы «Один» на Эхо Москвы. Также ведет авторскую программу «Всё было» на «Дожде».
Преподавательская деятельность
В 1990-е годы работал в школе, преподавал литературу.
До 2014 года являлся профессором кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России.
В 2003—2006 гг. Быков вел
Политическая и общественная деятельность
Дмитрий Быков был участником протестных митингов и политических дебатов. 10 декабря 2011 года и выступал на митинге протеста на Болотной площади против фальсификации результатов выборов в Госдуму РФ шестого созыва. 24 декабря 2011 года стал участником митинга на проспекте Сахарова.
В январе 2012 года Быков стал одним из учредителей Лиги избирателей —
4 февраля 2012 года принял участие в протестном митинге на Болотной площади. Выступил с требованием освободить всех политзаключённых.
Семья
Быков состоит в браке с писательницей и журналисткой Ириной Лукьяновой, в семье двое детей: дочь Евгения и сын Андрей.
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