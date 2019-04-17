Подозрения на инсульт у Быкова не подтвердились
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Диагноз инсульт у писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, не подтвердился. Об этом «Интерфаксу» сообщили в
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Диагноз инсульт у писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, не подтвердился. Об этом «Интерфаксу» сообщили в
Этот диагноз не подтвержден, но состояние писателя остается стабильно тяжелым. С ним работают лучшие республиканские специалисты, которые делают все необходимое для нормализации состояния пациента.
В свою очередь в издательском доме «Собеседник», где Быков работает креативным редактором одноименной газеты, уточнили, что писатель почувствовал себя плохо ещё в самолёте по дороге в Уфу.
«Как сообщает жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова, Дмитрий Быков почувствовал себя плохо 16 апреля на борту рейсового самолета Екатеринбург — Уфа. В Уфу он летел на встречу с читателями. После посадки самолета в Уфе Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из республиканских больниц скорой помощи», — сказали в
Там добавили, что Быкову оказывается вся необходимая помощь, диагноз уточняется.
В свою очередь, представитель лектория «Прямая речь» в Уфе сообщил «Интерфаксу», что запланированная на 16 апреля лекция Быкова была отменена, организаторы планируют вернуть деньги за билеты в среду. Пока неизвестно, удастся ли провести отмененную лекцию позднее.
Ранее в среду стало известно, что Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы. Об этом «Интерфаксу» сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.