Режиссеру фильма о Майкле Джексоне пригрозили судебным иском
Режиссеру фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне Дэну Риду грозит судебный иск от соисполнителя завещания певца Джона Бранки. Об этом пишет Billboard.
Режиссеру фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне Дэну Риду грозит судебный иск от соисполнителя завещания певца Джона Бранки. Об этом пишет Billboard.
По данным издания, о своих намерениях Бранка сообщил во время дискуссии в Гарвардской школе права, где проходило обсуждение разразившегося скандала вокруг
«Эти люди придумали эту чертову историю, потому что хотели денег, и мы это так не оставим», — цитирует Бранку «Газета.ру».
Несмотря на свое заявление, Бранка не уточнил, какие именно основания он имеет для судебного разбирательства.
По его словам, выход этого фильма явился для него полной неожиданностью, поскольку его производство велось тайно. В этой связи представители Майкла Джексона не имели никакой возможности опровергнуть информацию, а также представить свою версию событий, сообщает телеканал «360».
Премьера документального фильма «Покидая Неверленд» Дэна Рида состоялась в январе 2019 года. Картина рассказывает историю двух мужчин — Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в возрасте от 7 до 14 лет якобы подверглись сексуальному насилию со стороны Джексона. В феврале семья Джексона подала иск на $100 млн к авторам скандального фильма.
В марте Рид заявил о намерении снять продолжение. В апреле близкие Майкла Джексона снялись в документальном фильме «Напрямую из Неверленда», в котором опровергаются обвинения певца в педофилии.