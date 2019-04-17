«Ленин с человеческим лицом не понравился руководству района»
В Лунинце раскрасили бюст Ильича, но таким он простоял всего три дня.
В Лунинце раскрасили бюст Ильича, но таким он простоял всего три дня.
Ленин на территории завода «Полесьеэлектромаш» стоит, разумеется, еще с советских времен — с 1981 года. Бюст уже не раз подкрашивали и белили. В этом году накануне дня рождения Ильича на заводе решили его не просто в очередной раз покрасить, а раскрасить. Чтобы был «как живой».
День рождения Ленина мы на заводе не отмечаем, но вторую жизнь памятнику решили дать, это ведь часть нашей истории. Наш художник специально фотографии старые изучал, чтобы получилось похоже.
Так у Ленина, который почти сорок лет был просто одноцветным бюстом, появился черный пиджак, белая рубашка, галстук. Художник прорисовал ему глаза, брови, усы, бородку и волосы, а лицо покрыл краской телесного цвета. Раскрашенный Ленин сразу привлек внимание горожан, его много фотографировали. Но через несколько дней он снова стал однотонным, но уже не серым, а бронзовым. На заводе рассказывают, что Ленин с человеческим лицом не понравился руководству района. Пришлось переделывать.
— Не обидно было? — спросили мы у художника Сергея Гридюшко. Он рисовал Ленину лицо, он же его и закрашивал бронзой.
— Нет, я это воспринял философски. Знаете, как буддисты рисуют мандалы разноцветным песком, а потом сметают их одним движением руки? — говорит Сергей. — Будем считать, что потренировал свои навыки.