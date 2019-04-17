Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2019 года

Американский журнал Time опубликовал список «100 самых влиятельных людей» за 2019 год, в который не попали на этот раз представители России. Полностью перечень знаменитостей в категориях «Лидеры», «Артисты», «Иконы», «Пионеры» и «Титаны» опубликован в среду на сайте журнала.
В категорию «Лидеры» попали президент США Дональд Трамп,
Список «влиятельных людей» в категории «Артисты» возглавил американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон. Вместе с ним в этот список попали актеры Рами Малек, Махершала Али, Эмилия Кларк, Реджина Кинг, Ялица Апарисио и другие. Среди музыкантов, попавших в перечень — певица Ариана Гранде, певец Халид, корейская
В категории «Иконы» были отмечены певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, бывшая первая леди Мишель Обама, режиссер Спайк Ли, художник Дэвид Хокни, дизайнер Пьерпаоло Пиччоли и другие. Список «Пионеров» возглавила канадаская актриса Сандра О. Вместе с ней в него попали ямайский писатель Марлон Джеймс,
Наконец, в категории «Титаны» редакция журнала отметила египетского футболиста Мохаммеда Салаха, баскетболиста Леброна Джеймса, главу Facebook Марка Цукерберга, гольфиста Тайгера Вудса, председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и других.
Time впервые опубликовал рейтинг «100 самых влиятельных людей мира» в 1999 году. Как поясняют представители журнала, в список, как правило, входят люди, оказывающие наибольшее воздействие на ситуацию в мире. В него включают также различные организации, объединения и собирательные образы. Выбор редакции относительно того, кто является самыми влиятельными людьми в мире, может значительно расходиться с мнением читателей.