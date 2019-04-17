Исторические храмы в России горят регулярно. Судьба многих из них Минкультуры не интересует, в отличие от Нотр-Дам
В огне гибли и православные церкви, и старообрядческие, и католические.
В огне гибли и православные церкви, и старообрядческие, и католические.
Пожар в соборе Парижской Богоматери стал самым громким событием последней недели. Скорбели о потере памятника люди во всем мире. На его восстановление за один день удалось собрать миллиард евро. Директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов заявил, что россияне смогут помочь реставрации
В деле их восстановления Минкультуры не проявляет такого же рвения, как в случае
Чаще всего строения страдают от рук местных жителей — маргиналов и людей с пошатнувшейся психикой.
18 ноября 2015 года в Иванове сгорела Успенская церковь. Храм пытались спасти почти 100 человек, но справиться с пламенем не смогли — по словам очевидцев, церковь «горела как спичка». Огнеборцам удалось вынести из огня 63 богослужебных предмета, в том числе иконы.
МВД так и не выдвинуло версии происхождения пожара. В январе 2017 года Министерство культуры отказалось финансировать разработку
«Деревянная Успенская церковь — редчайший для этого региона, да и для всей центральной части России памятник деревянного зодчества. В ноябре 2015 года она пострадала от сильного пожара, но не уничтожена, ее сруб цел, конструкции целы, и три года комитет по охране памятников Ивановской области пытается заставить пользователя — территориальное управление Росимущества — принять первоочередные противоаварийные меры, чтобы она не рухнула», — говорил координатор общественного движения «Архнадзор», член совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Михайлов.
Православная деревянная церковь существовала в Иванове с 1905 года и считалась культурной ценностью. В 2014—2015 годах в ней провели реставрацию.
Главной архитектурной особенностью церкви было наличие клети — внутреннего неотапливаемого помещения, примыкающего к сеням. Клетские древнерусские храмы раньше можно было посетить, приехав в Ивановскую область. Однако сегодня сохранились лишь немногие.
В июне 2015 года в селе Васильевском Московской области загорелся другой памятник культуры — Никольская церковь.
Огонь сожрал кровлю с декоративным покрытием под сводом, стены и потолок. По версии дознавателей, в церковь проникли неизвестные и подожгли ее. В итоге от деревянной постройки осталась
По оценке специалистов, храм утрачен на 80%. Сегодня ведутся восстановительные работы. Около храма возвели временное помещение для богослужения.
В советские годы в церкви хранили зерно, а в начале 90-х передали РПЦ. Уникальной частью декора были резные балки, поддерживающие потолок. Специалисты говорят, что они были уникальными и подобных нет в Центральной России.
Вечером 17 декабря 2017 года жители города
Храм был объектом культурного наследия «Есенинская Русь». («Есенинская Русь» — это места, связанные с жизнью и творчеством Сергея Есенина. Сюда входят Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район и город Рязань).
После пожара местные жители собирали средства для возведения нового храма, но старый никто восстанавливать и не собирался.
19 апреля 2017 года католики Томской области лишились одного из старинных католических храмов — в селе Белосток огонь сгубил костел Антония Падуанского. На пепелище остался только фундамент.
Причины пожара до сих пор неизвестны. Активисты объявили о сборе средств на восстановление церкви не только в России, но и в Польше. Но дальше этого дело не пошло.
В 1990 году он стал собственностью католической общины, вскоре его освятили.
По словам заведующего томским Мемориальным музеем истории политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД» Василия Ханевича, храм был старейшим в стране и одним из двух уникальных католических деревянных храмов дореволюционной постройки. Похожее здание сохранилось в деревне Вершина Иркутской области.
В августе 2018 года громким событием стал пожар в Карелии — в огне сгинула Успенская церковь в городе Кондопоге, построенная в 1774 году. Храм был самым высоким сооружением Карелии и привлекал толпы туристов.
Вместе с памятником культуры сгорели все находящиеся в нем иконы, некоторые из них представляли особую ценность.
В поджоге следователи подозревают 15-летнего подростка.
Сегодня церковь хотят восстановить, в республике проводятся благотворительные акции и выставки. Фонд «Северный духовный путь» начал сбор пожертвований для восстановления церкви. Собрано около 6,4 миллиона рублей.
Все работники нашего фонда работают бесплатно. Мы волонтеры, то есть из тех денег, которые вы сдаете в наш фонд, мы не платим зарплату, мы не оплачиваем никакое техническое содержание. Мы постараемся никого не подвести, работать честно, искренне. Я благодарю вас всех. То, что делают кондопожане, — это удивительно.
По словам начальника регионального управления по охране объектов культурного наследия Юлии Алиповой, Минкульт выделит около 8 миллионов рублей на разработку документов по реставрации — местные власти получили устное сообщение, что финансовая поддержка будет.
Исключением из общего правила стал один из храмов Святых царственных страстотерпцев в одноименном монастыре под Екатеринбургом. Храм полностью восстановили: для этого полностью разобрали сгоревшие обломки, оставив лишь фундамент.
4 октября 2018 года в Ганиной Яме под Екатеринбургом загорелся подвал Храма Святых царственных страстотерпцев. Вскоре пламя перекинулось выше, охватило второй этаж и кровлю. Обгорели малый купол, внутреннее убранство и частично иконостас.
Материальный ущерб после пожара составил порядка 10 миллионов рублей.
Храм входил в монастырский комплекс и был одним из самых посещаемых мест в Ганиной Яме. Его построили после того, как туда были привезены останки царской семьи в 2000 году.
По словам прихожан, после пожара от храма остались одни ступеньки. Сегодня храм полностью восстановлен.