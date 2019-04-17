Прокатчик назвал дату выхода «Братства» Лунгина
Премьеру фильма Павла Лунгина о войне в Афганистане перенесли на 10 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на на
Премьеру фильма Павла Лунгина о войне в Афганистане перенесли на 10 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на на
Решение о переносе сроков проката фильма 12 апреля приняло Министерство Культуры сразу после закрытого показа картины, на котором присутствовали члены Совета Федерации и ветераны афганской кампании. Позднее сенатор Игорь Морозов на заседании Совета Федерации заявил, что в «Братстве» содержатся фактологические неточности и попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко распорядиться, чтобы «фильм не вышел 9 мая».
Лунгин призвал сенаторов «перестать хотеть, чтобы их хвалили и облизывали», а в разговоре с «Говорит Москва» назвал претензии мракобесием и рассказал, что изначально Морозов просил
«Братство» должно было стать единственной крупной российской премьерой о войне, которая выйдет 9 мая. В прошлом году на эту дату вышли «Собибор» Константина Хабенского и «Танки», автором идеи которого был Мединский.
В основу фильма легли воспоминания генерала армии Николая Ковалева (экс-директор ФСБ, ветеран войны в Афганистане, был депутатом Госдумы до кончины в апреле 2019 г.) об операции 1988 г. По выводу 108-й мотострелковой дивизии к перевалу Сланг. Поводом для недовольства Игоря Морозова стали сцены с грабежами караванов, мародерством и драками между российскими солдатами, показанные в картине, они и стали поводом для споров вокруг даты премьеры.