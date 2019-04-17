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20:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионер потратил три года, чтобы построить игрушечный «Титаник»

Весит эта модель около 20 килограммов.

85-летний Билл Гардинер из британского города Киддерминстер уже 70 лет увлекается строительством моделей из конструкторов Meccano. Однако последнюю его работу трудно назвать просто забавой.

С помощью двух тысяч отдельных деталей из разных конструкторов пенсионер построил точную копию знаменитого «Титаника» из фильма с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. На это у него ушло целых три года и более тысячи часов работы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Билл сделал реалистичную модель лайнера весом 20 килограммов, высотой в 45 сантиметров и длиной почти в 1,5 метра. Помимо основного корпуса и палуб, копия содержит множество деталей: рулевую рубку, наблюдательный пункт, якоря и даже спасательные шлюпки.

Билл признался, что «Титаник» стал его самой большой и идеальной моделью за все 70 лет, что он собирает конструкторы.

Пенсионер также отметил, что именно это хобби помогает ему чувствовать себя моложе и тренировать свой ум.

Сейчас британец хочет продать свой «Титаник» за 650 долларов, которые затем планирует передать благотворительной организации Cancer Research.

Екатерина Гура

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