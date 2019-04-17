Пенсионер потратил три года, чтобы построить игрушечный «Титаник»
Весит эта модель около 20 килограммов.
Весит эта модель около 20 килограммов.
85-летний Билл Гардинер из британского города Киддерминстер уже 70 лет увлекается строительством моделей из конструкторов Meccano. Однако последнюю его работу трудно назвать просто забавой.
С помощью двух тысяч отдельных деталей из разных конструкторов пенсионер построил точную копию знаменитого «Титаника» из фильма с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. На это у него ушло целых три года и более тысячи часов работы.
Билл сделал реалистичную модель лайнера весом 20 килограммов, высотой в 45 сантиметров и длиной почти в 1,5 метра. Помимо основного корпуса и палуб, копия содержит множество деталей: рулевую рубку, наблюдательный пункт, якоря и даже спасательные шлюпки.
Пенсионер также отметил, что именно это хобби помогает ему чувствовать себя моложе и тренировать свой ум.
Сейчас британец хочет продать свой «Титаник» за 650 долларов, которые затем планирует передать благотворительной организации Cancer Research.
Екатерина Гура