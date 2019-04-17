Мужское лицо выдало измену лучше женского
Причем как в глазах женщин, так и в глазах мужчин.
Причем как в глазах женщин, так и в глазах мужчин.
Австралийские ученые выяснили, что как мужчины, так и женщины легче распознают того, кто может изменить (или увести из пары), среди мужчин, а не среди женщин. Как сообщается в статье, опубликованной в Royal Society Open Science, точность этого определения не зависела от привлекательности мужчин, но была связана с мужественностью их лица.
Понять, приятен ли собеседник, человек может в течение первых нескольких минут с начала встречи: причем важную роль здесь играет не только сам разговор, но и суждения о внешнем виде (одежде, выражении лица и эмоциях). Внешние признаки также дают понять, стоит ли человеку доверять, и, к примеру, это касается одежды: недавно ученые показали, что в суде при рассмотрении дел о сексуальном насилии больше доверия вызывают женщины в мусульманской одежде.
Один из социально и биологически значимых аспектов доверия — супружеская измена (или измена вне брака, но при наличии романтических отношений).
Кроме того (по крайней мере, в обществах, в которых полигамия за норму не считается), измена партнера сказывается на психическом состоянии того, кому изменили.
При этом непонятно, существуют ли
Выше случайного попадания правильно определили измену по лицу мужчин 14,1 процента женщин и 16,6 процента мужчин, а по лицу женщины — 4 процента мужчин и 3,3 процента женщин. Тех мужчин, кто имел связь с
Ученые, таким образом, пришли к выводу, что среди мужчин — тех, кто изменял, и тех, у кого были отношения с женщинами в отношениях, — и мужчины, и женщины определяют чаще, чем среди женщин. Далее ученые попытались выделить те внешние факторы мужчин, которые в действительности коррелируют с тем, склонен ли он к измене.
Тому, что ученые не смогли обнаружить явные внешние показатели неподобающего поведения мужчин, есть несколько объяснений.
Несмотря на небольшие цифры, ученые пришли к выводу, что по мужскому лицу, в отличие от женского, можно определить того, кто поведет себя неверно, причем у этого есть явный показатель — мужественность черт лица. Эволюционно это не самая успешная стратегия; при этом мужественность также является и показателем того, что мужчина сможет обеспечить потомство, поэтому вероятно, что эти вещи взаимосвязанные. Авторы при этом уточняют, что найденный ими эффект совсем небольшой — поэтому делать жесткие суждения о моральных принципах человека только по внешности они не советуют.
В прошлом году другое исследование показало, что привлекательность мужчины в глазах женщины зависит от того, насколько мужественны черты его лица, и эта взаимосвязь никак не регулируется уровнем ее половых гормонов.
Елизавета Ивтушок
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