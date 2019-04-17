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20:30 (мск), источник: N + 1

Мужское лицо выдало измену лучше женского

Причем как в глазах женщин, так и в глазах мужчин.

Источник: CC0/pixel2013

Австралийские ученые выяснили, что как мужчины, так и женщины легче распознают того, кто может изменить (или увести из пары), среди мужчин, а не среди женщин. Как сообщается в статье, опубликованной в Royal Society Open Science, точность этого определения не зависела от привлекательности мужчин, но была связана с мужественностью их лица.

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Понять, приятен ли собеседник, человек может в течение первых нескольких минут с начала встречи: причем важную роль здесь играет не только сам разговор, но и суждения о внешнем виде (одежде, выражении лица и эмоциях). Внешние признаки также дают понять, стоит ли человеку доверять, и, к примеру, это касается одежды: недавно ученые показали, что в суде при рассмотрении дел о сексуальном насилии больше доверия вызывают женщины в мусульманской одежде.

Один из социально и биологически значимых аспектов доверия — супружеская измена (или измена вне брака, но при наличии романтических отношений).

С эволюционной точки зрения отношения с неверным партнером — стратегия для человека невыгодная: один участник отношений рискует потерять ценные необходимые для продолжения ресурсы при измене другого.

Кроме того (по крайней мере, в обществах, в которых полигамия за норму не считается), измена партнера сказывается на психическом состоянии того, кому изменили.

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При этом непонятно, существуют ли какие-то объективные внешние признаки, которые позволяют выдать в человеке склонность к измене. Проверить это решили ученые из Университета Западной Австралии под руководством Джиллиан Роудс (Gillian Rhodes). Они провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 592 мужчины и 924 женщины, белые и гетеросексуальные. Каждого из них попросили посмотреть на фотографии 189 женщин и мужчин и по ним решить, способен ли человек к измене (по шкале от 1 до 10) и насколько он привлекателен (также по шкале от 1 до 10). Каждого человека, чьи фотографии использовались, попросили предоставить информацию о том, изменяли ли они своим партнерам, а также заводили ли они сексуальную или романтическую связь с кем-то, кто в отношениях состоял.

Выше случайного попадания правильно определили измену по лицу мужчин 14,1 процента женщин и 16,6 процента мужчин, а по лицу женщины — 4 процента мужчин и 3,3 процента женщин. Тех мужчин, кто имел связь с кем-то, кто состоял в отношениях, определили 12 процентов мужчин и 18 процентов женщин, а женщин, у которых были отношения с мужчиной в отношениях, опознали 3,7 процента мужчин и 0,9 процента женщин. Во всех случаях суждения о неверности людей положительно коррелировали с тем, как участники оценивали их привлекательность.

Ученые, таким образом, пришли к выводу, что среди мужчин — тех, кто изменял, и тех, у кого были отношения с женщинами в отношениях, — и мужчины, и женщины определяют чаще, чем среди женщин. Далее ученые попытались выделить те внешние факторы мужчин, которые в действительности коррелируют с тем, склонен ли он к измене.

Интересно, что, несмотря на то, что привлекательных мужчин чаще обвиняли в неподобающем поведении, в действительности они не изменяли чаще: валидным показателем склонности к измене был половой диморфизм — то есть то, насколько мужчины выглядели мужественнее.

Тому, что ученые не смогли обнаружить явные внешние показатели неподобающего поведения мужчин, есть несколько объяснений. Во-первых, степень полового деморфизма женских лиц коррелировала с тем, насколько лицо было привлекательным: а у мужчин этот параметр был связан со склонностью к измене и вне привлекательности. Во-вторых, есть также и вероятность того, что женщины не сообщили корректных данных о своей верности.

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Несмотря на небольшие цифры, ученые пришли к выводу, что по мужскому лицу, в отличие от женского, можно определить того, кто поведет себя неверно, причем у этого есть явный показатель — мужественность черт лица. Эволюционно это не самая успешная стратегия; при этом мужественность также является и показателем того, что мужчина сможет обеспечить потомство, поэтому вероятно, что эти вещи взаимосвязанные. Авторы при этом уточняют, что найденный ими эффект совсем небольшой — поэтому делать жесткие суждения о моральных принципах человека только по внешности они не советуют.

В прошлом году другое исследование показало, что привлекательность мужчины в глазах женщины зависит от того, насколько мужественны черты его лица, и эта взаимосвязь никак не регулируется уровнем ее половых гормонов.

Елизавета Ивтушок

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