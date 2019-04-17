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20:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнер создает безумные вещи, которые решают несуществующие проблемы

Но приобрести их захотят многие.

Американец Мэтт Бенедетто из Вермонта работает дизайнером, но в свободное время он изобретает необычные вещи, которые, по его собственному мнению, должны решать придуманные проблемы.

Свои безумные штуки Мэтт объединил в одном аккаунте под названием «Ненужные изобретения». Среди них можно найти солнцезащитные очки с крохотными жалюзи, палочки для суши, которые одновременно являются и наушниками, а также кастет с держателем для свечки.

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Екатерина Гура

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