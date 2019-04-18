«Цапки» сидят, проблемы остались. Чем сейчас живет станица Кущевская

Источник: Виталий Колбасин/АиФ
Корреспондент АиФ.ru посетил станицу Кущёвскую и узнал, что осталось от «цапковской» банды сегодня и почему фермеры до сих пор борются в судах за возвращение своего бизнеса.
«Федя Обнал» — преемник «Цапков»
Кущевскую организованную преступную группировку (ОПГ) обезвредили осенью 2010 года. Главаря Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в кубанской станице Кущевской, убийцы получили длительные сроки заключения.
Преступление в доме фермера Аметова считается одним из самых громких в современной истории России. Цапка осудили пожизненно, но он скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в следственном изоляторе Краснодара, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
Дом Аметова, где 4 ноября 2010 года произошла трагедия, сегодня продают за 7 млн рублей. | Источник: Виталий Колбасин/АиФ
После того как в тюрьму посадили верхушку ОПГ, проблемы у фермеров Кущёвской за девять лет так и не закончились. Они только усугубились и накопились. Ведь на свободе остался Фёдор Стрельцов, унаследовавший экономическую империю «Цапков». Бывший финансист ОПГ получил прозвище «Федя Обнал».
Этому человеку достались многомиллионные финансовые активы бандитов, их земли и фирма «Агрокомплекс Кущёвский».
Вторая серия кущёвского кошмара
Действия Стрельцова местные называют «второй серией» кущёвского кошмара. 49-летний житель Ростова-на-Дону создал свою экономическую империю, отбирая бизнес у кубанских и ростовских предпринимателей.
Осенью 2018 года полицейские Кущёвской позвали на помощь краснодарский ОМОН, чтобы защитить урожай от рэкета банды Стрельцова.
Эти и другие факты попали в поле зрения компетентных органов. Против Стрельцова возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».
Бывшему распорядителю казны «Цапков» удалось сбежать из России, сейчас он объявлен в международный розыск. Сначала Федор Стрельцов уехал в Израиль, оттуда — транзитом — на Украину. Сейчас он находится под защитой СБУ и ищет страну, которая предоставит ему вид на жительство. А вот супругу Стрельцова Светлану недавно арестовали в Ростове-на-Дону.
«В 2018 году федеральные власти наконец возбудили уголовные дела по заявлениям потерпевших, которые они подали в полицию пять и более лет назад», — прокомментировал ситуацию адвокат одного из пострадавших в Кущевской фермеров Сергей Лаптев.
Сельхозугодия банды «Цапков» арестовали, на них выращивают урожай. | Источник: Виталий Колбасин/АиФ
В данный момент 10 предпринимателей отстаивают в судах свои права на возвращение бизнеса.
Бандитов в станице не осталось?
«Хочу показать вам новую сеялку, похвастать передовой техникой!» — руководитель хозяйства «Импульс» Игорь Бобрицкий пристально вглядывается в свежевспаханное поле, останавливает внедорожник. Вдалеке завершается сев сахарной свёклы.
На соседнем поле озимая пшеница зеленым ковром стелется до горизонта.
Урожай намечается хороший, даже несмотря на затяжную весну. И никто нам не помешает его вырастить и убрать. Я говорю вам официально: бандитов и всякой мрази в Кущёвке не осталось!
Игорь Бобрицкийруководитель хозяйства «Импульс»
Хозяйство Бобрицкого одно из самых больших в Кущевском районе: входит в состав концерна «Покровский» (Ростов-на-Дону), есть защита. Поэтому «Цапки», бывшие и настоящие, до поры до времени не лезли сюда.
Фермеры неохотно вспоминают кошмар 2018 года, когда их охраняли ОМОНовцы. | Источник: Виталий Колбасин/АиФ
«Пострадали те, кто послабее: мелкие фермеры. У многих отобрали и земли, и бизнес, ведь в судах у “Цапков” получалось все гладко, — рассказывает хозяйственник. — Верхушку банды посадили в тюрьму, но на свободе остался Фёдор Стрельцов, ставший управляющим наследства. Он и продолжил беспредел».
Осенью прошлого года Игорь Бобрицкий и его сотрудники испытали на себе силовое и психологическое давление со стороны последователей «Цапков», которыми дирижировал Фёдор Стрельцов.
«Заехали в Кущёвку погостить!»
«Убирать урожай не давали приезжие из северо-кавказских республик, они хотели забрать себе выращенную пшеницу, — вспоминает Бобрицкий. — Нежданные “гости” заблокировали технику, поэтому земледельцы три дня не выходили в поле. Приезжие призывали местных перекрыть федеральную трассу “Дон”. У меня в поле произошло ДТП: ударили в машину, видимо, дали понять, чтобы я здесь не ездил. Также на меня написали заявление якобы за самоуправство. “Цапковские” юристы работали очень хорошо и делали всё возможное, чтобы препятствовать работе и забрать бизнес под свой контроль».
Игорь Бобрицкий уверен, что в Кущёвской сегодня спокойная обстановка. | Источник: Виталий Колбасин/АиФ
Крепкие заезжие парни вели себя развязно и чувствовали свою безнаказанность: демонстративно делали селфи на фоне заблокированных ими комбайнов, а местным полицейским говорили, что «направляются на отдых к морю и заехали к знакомому в гости».
К счастью, обошлось без физического насилия. Лишь когда приехало три грузовика с отрядом ОМОНа из Краснодара, от рэкетиров и провокаторов не осталось и следа.
Спецназовцы с автоматами несколько дней охраняли механизаторов и водителей грузовиков, пока селяне не собрали урожай.
«Сейчас от группировки Стрельцова ничего не осталось: одни проходят по уголовным делам, а большинство раскаялись и работают со следствием», — подытожил Игорь Бобрицкий.
Источник: Виталий Колбасин/АиФ
По отлаженной схеме
Кущёвкий кошмар ощущаешь в полной мере, когда беседуешь с потерпевшими фермерами.
Предприниматель Борис Гурдисов ущерб своему предприятию «Маяк» оценивает в 100 млн рублей. Селянин лишился не только денег и бизнеса. Его жена Виктория Лесная уже четыре года находится в колонии общего режима, под стражей ей быть ещё столько же времени.
«Супруга активно защищала предприятие от рейдерского захвата, она по профессии юрист, — рассказал Борис Гурдисов. — Поэтому в отношении неё сфабриковали уголовное дело: якобы она похитила у Стрельцова 400 млн рублей, суду дали ложные сведения. На самом деле она никакого преступления не совершала».
У Бориса Гурдисова не только отобрали бизнес, но и посадили в тюрьму супругу. | Источник: Виталий Колбасин/АиФ
По словам фермера, «Цапковцы» предлагали ему отказаться от права на земли и замолчать, в этом случае обещали вернуть жену домой.
«Схема банкротства предприятий у “Цапков” была чётко отлажена», — считает Гурдисов. Фермеру предлагали взять кредит в конкретном банке. Затем финансовое учреждение создавало такие условия, чтобы предпринимателю было невозможно погасить заём. Банк назначал фирму-поручителя по «выбиванию» долга, ей становилась структура Стрельцова. А дальше через краевой суд выигрывались все дела. В итоге сельскохозяйственные предприятия забирались с «потрохами».
Борис Александрович верит в справедливость. Сегодня адвокаты борются за восстановление конституционных прав фермера и его супруги.
Гурдисов отметил, что сейчас Следственный комитет Ростовской области и следователи Кущёвского района стали внимательно разбираться с делами прошлых лет. А значит, есть шанс выявить преступления и наказать истинных преступников.
К примеру, юрист Стрельцова Андрей Карпенко сейчас под домашним арестом и ждёт суда.
Озимая пшеница нового урожая. | Источник: Виталий Колбасин/АиФ
«Тебя сотрут в порошок!»
Фермера Валерия Дорошенко, жителя станицы Павловской, признали потерпевшим от преступной деятельности Феди Обнала в нынешнем году. Спустя пять лет после покушения на его жизнь. Как и Борис Гурдисов, он не стал отдавать свой бизнес под прессом угроз, а боролся с «Цапками» в одиночку.
У Валерия Дорошенко бандиты мошенническим способом отобрали предприятие «Агро-Полтавченское». Последователи «Цапков» загоняли людей в такие условия, чтобы те отдавали свои земли. Того, кто не хотел подчиняться, калечили и убивали.
Фермер потребовал вернуть бизнес. Его встреча с одним из главарей Кущёвской банды Вячеславом Цеповязом состоялась накануне страшной трагедии 4 ноября 2010 года (тогда в доме Аметова убили 12 человек).
«На встрече я не отказался от своих претензий и сказал, что буду добиваться справедливости, — вспоминает Валерий Дорошенко. — Бандитам, видимо, было, не до меня, Цеповяз тогда при мне обратился к своим дружкам: “Я же вам говорил, его надо было ещё раньше валить!”».
На следующий день произошла та страшная трагедия. Сейчас Вячеслав Цеповяз отбывает двадцатилетний срок в тюрьме Амурской области. В ноябре 2018 года он напомнил о себе скандалом: в Сеть попало видео, на котором он на зоне ест крабов и красную икру.
«Думал, что после ареста главарей мне удастся вернуть предприятие. Я заявил о своих правах на место в холдинге во всех судах, — продолжил фермер. — Но не тут-то было, такой поворот событий не нравился Стрельцову. Мы встретились с ним в 2013 году в одном из кафе. Тогда он мне заявил: “Тебя всё равно сотрут в порошок, я тебе этого не прощу”».
Главная достопримечательность Кущевской — Храм апостола Иоанна Богослова. | Источник: Виталий Колбасин/АиФ
А в 2014 году на фермера напал бандит с ножом.
«Я потерял три литра крови, чудом остался живым, с тех пор моё здоровье сильно пошатнулось и требует восстановления», — продолжает Дорошенко.
«Валерий Иванович, почему бандиты выигрывали суды? У них были такие хорошие юристы?» — спрашиваю потерпевшего.
Мы считаем, что Стрельцов пользовался покровительством председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Судья, если помните, стала известна на всю Россию после «золотой» свадьбы своей дочери с приглашением звёзд эстрады.
Открытие правоохранителями старых дел, по мнению фермера, связано с тем, что почти все покровители «Цапков» уже не работают в системе: кто ушел в отставку, кто на пенсию.
Источник: Виталий Колбасин/АиФ
«По заграницам бегает на наши деньги!»
Директор ростовской фирмы «Агрохим-Авиа» Алексей Лагошин не побоялся Стрельцова и подал на него в суд за хищение у предприятия 36 млн рублей.
Ростовская компания поставила фирме Стрельцова семена, но кущёвский предприниматель не рассчитался за товар.
«Я поехал в Кущевскую выяснять по задолженности, — вспоминает Лагошин. — Стрельцов растерялся, но обещал рассчитаться. А через несколько дней позвонил и сказал, что он рассчитался с посредником, с него и взимайте долг. Схема известная. Бандитская! Тогда я пошел в суд».
Компанию «Агрохим-Авиа» признали потерпевшей, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Именно после возбуждения этого дела Стрельцов уехал из России. По ходатайству ростовского бизнесмена арестовано имущество его фирм в Кущёвской.
«Очень надеюсь на справедливый приговор. И что имущество Стрельцова продадут и моему предприятию возвратят деньги, — комментирует Лагошин. — Стрельцов по заграницам бегает на наши деньги, а мы вынуждены взять кредит у банка, чтобы погасить задолженность перед продавцом семян».
Алексей Лагошин | Источник: Виталий Колбасин/АиФ
Кущевский таксист, подвозивший меня, говорит, что страх у населения постепенно проходит и люди верят в лучшее.
«Вон там, помните, камень был с надписью “Кущёвская, основана в 1794”? — обращает он моё внимание. — Видите, его больше нет. Убрали. Вроде как надгробный мемориал напоминал…».
За плодородные поля Кущёвского района бандиты готовы были убить человека. | Источник: Виталий Колбасин/АиФ
Сейчас проблемы у местных фермеров в основном экономические. Да, бандитов отсюда изгнали, но украденное и отобранное ими пока не вернули. Пострадавшие надеются, что активизация следователей и возбуждение новых дел сдвинет это с мертвой точки.