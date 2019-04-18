Москалькова указала на влияние старения населения на все сектора общества

«…Процесс старения населения становится одной из наиболее значимых социальных трансформаций XXI века. Это отражается практически на всех секторах общества. Демографическое старение оказывает влияние на трудовые и финансовые рынки, на спрос на товары и услуги, на жилищное строительство, на развитие транспорта и сферы социальных услуг, а также на структуру семьи и взаимоотношения между людьми, принадлежащими к разным поколениям», — сообщается на сайте омбудсмена.
В своем докладе омбудсмен рассказала о государственной поддержке пожилых людей в РФ, о целях правительственного проекта «Старшее поколение» до 2024 года.
Она отметила, что институт уполномоченных призван защищать права человека и рассматривать их обращения, когда исчерпаны все другие средства государственно-правовой защиты.
«В 2018 году ко мне, как к федеральному уполномоченному, поступило 2614 обращений от пенсионеров и ветеранов. Наибольшее число из них касалось вопросов пенсионного обеспечения, реализации жилищных прав и социальной защиты», — добавила Москалькова.
В выступлении уполномоченный назвала важным фактором поддержку внутри семьи и родственные связи. «Считаю необходимым, чтобы правительственная поддержка была направлена на поддержание семейных отношений. Например, людям, которые ухаживают за своими престарелыми родственниками, можно организовать удобный график работы или оплатить время, потраченное на уход за ними», — подчеркнула она.