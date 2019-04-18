Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Загадка Google: «озеро крови» вызвало беспокойство в Сети
Регистрацию автомобиля теперь можно прекратить онлайн
Можно ли снимать на камеру свой визит к врачу?
100-летняя преподавательница йоги раскрыла секрет долголетия
Как выглядит квартира, которую сдают за полмиллиона в месяц
Почему Минкультуры не интересует судьба сгоревших храмовВ России регулярно гибли в огне и православные церкви, и старообрядческие, и католические
Отец оставил двухлетнюю дочь в залог за миску с лапшой
Медведев заявил о новых социальных льготах для семей с детьми
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому в Гааге
В Крыму дагестанцы зарезали мужчину за лезгинку
Кокорин — Паку: Готов возместить моральный и материальный ущерб
Дацюк обратился к Путину с протестом против закона
Вдова Золотухина признала внебрачного сына актера от Ирины Линдт
Малахов раскрыл правду о разводе Алсу
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
В России подорожало съемное жилье
Фоторепортажи
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
09:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо самое доступное место для отдыха на майские праздники

Самым доступным и популярным направлением для отдыха на майские праздники оказался Крым. Уже сейчас треть всех проданных билетов в России приходится на полуостров.

Источник: Reuters

Об этом заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на полях Ялтинского международного экономического форума, передает в четверг, 18 апреля, РИА Новости.

Новость
Туристам предложили посетить в 2019 году жуткие места (фото)

Он отметив, что в начале мая на крымских курортах пройдет множество концертов — там выступят группа «Город 312», МОТ, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Игорь Саруханов и другие. Кроме того, в поселках Новый Свет и Коктебель соберутся на пленэры художники со всей России, а в город Судак съедутся танцоры — на недельный марафон Crimea Tango.

Волченко добавил, что на майские праздники в Феодосии откроется фестиваль воздушных шаров и фестиваль исторической реконструкции. Близ Бахчисарая пройдет крымско-татарский праздник Хыдырлез, а 9 мая во всех крупных городах готовят парады Победы.

Ранее сообщалось, что ставки краткосрочной аренды жилья в Крыму и Краснодарском крае на майские праздники не будут существенно отличаться от апрельского уровня.

 Голая модель обрадовалась сгоревшему Нотр-Даму. Фото
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие
Роскачество определило лучший кефир
Сын Романа Абрамовича останется без дальневосточных овощей
Стали известны новые способы вымогательства денег у пенсионеров
Светлаков назвал Сталина тираном и поддержал
Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в России
Бизнесмена обвинили в краже 711 млн рублей. Он уехал в Израиль
Спорт
7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Ман Сити» "Тоттенхэм" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в одном из самых умопомрачительных матчей в истории еврокубков
Hi-Tech
На Титане нашли метановые озера (фото) Почти как на Земле, но не совсем.
Авто
Toyota рассекретила Highlander нового поколения (фото) Внедорожник переехал на новую платформу и получил гибридную модификацию
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 4 737
Австралийские пожарные 504
может ли домохозяйка прокормить себя сама? 444
Конкурс рассказов. Начинаем сеанс групповой терапии 399
Леди
Наряды, гости, «живое» выступление: как прошел юбилейный концерт Пугачевой Певица выступила в Кремле.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь