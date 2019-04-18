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10:01 (мск), источник: ТАСС

В Роскачестве назвали лучшие региональные торговые марки кефира

Специалисты проверили кефир 11 торговых марок.

Специалисты Роскачества проверили 11 новых торговых марок кефира. В исследование вошла кисломолочная продукция из Рязанской, Вологодской, Свердловской, Саратовской, Тульской, Тверской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Чувашской Республики и Республики Башкортостан.

Кефир был проверен по 35 параметрам качества и безопасности, среди которых наличие в продукции тяжелых металлов, бактерий группы кишечной палочки, пестицидов, токсинов плесневых грибов, сальмонеллы, бактерий золотистого стафилококка, количество белка, качество молока и закваски, наличие антибиотиков.

По итогам испытаний, самую высокую оценку — 5 баллов — получили торговые марки «Ярмолпрод», «Молочная благодать», «Свитлогорье».
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Далее расположились торговые марки «Бежин луг» и «Веселый молочник» (4,89 балла), «Дмитрогорский продукт» (4,82 балла), «Амка», «Белое облако», «Волжские просторы», «Из Вологоды» (у всех торговых марок 4 балла). На последнем месте располагается торговая марка «Пискаревский» с итоговым баллом 2,5.

Согласно результатам исследования, в кефире не обнаружено опасных количеств радионуклидов и хлорорганических пестицидов, а содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимого уровня. К микробиологическим показателям у экспертов вопросов не возникло.

Эксперты также оценили консистенцию, внешний вид, запах и вкус кефира, а также качество молока, из которого он изготавливался, и качество закваски.

Некоторые производители выпускают продукт с хорошим количеством дрожжей, но не гарантируют, что это количество сохранится к концу срока годности. И если потребитель купит такой кефир в конце его срока годности, его закваска будет уже не кефирной. Это неопасно.
Елена Юрова
завлабораторией технохимического контроля ВНИМИ

Согласно результатам экспертизы, следовые количества антибиотиков тетрациклиновой группы обнаружены в товарах девяти торговых марок, группы пенициллинов — в кефире одной торговой марки. При этом специалисты отметили, что эти количества не превышают установленных законом норм.

Ранне эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору кефира. Он должен состоять лишь из пастеризованного молока и закваски живых бактерий, срок годности натурального кефира составляет от 10 до 14 дней. Если на упаковке указано, что его срок годности равен месяцу и более, то скорее всего он изготовлен с использованием искусственных эмульгаторов и растительных жиров, подчеркивают в организации.

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