Роскачество определило лучший кефир

В целом в кефире не нашли пестицидов, радионуклидов, тяжелых металлов сверх нормы. Не было в напитке плесневых грибов, стафилококка и других вредных бактерий или микроорганизмов.
Зато в напитке девяти торговых марок нашли в следовых количествах антибиотики из тетрациклиновой группы и в одном образце — из группы пенициллинов.
Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров. Хотя такой напиток, по закону, не имеет права называться ни кефиром, ни даже кефирным напитком, поясняет заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ Елена Юрова.
Кефир и кефирный продукт отличаются друг от друга только закваской. Так что если в напитке под названием «кефир» или «кефирный продукт» есть растительный жир, то это — фальсификат.
В текущем году фальсифицированный кефир не обнаружен. А по общему итогу исследования кефира за два года растительный жир использовался в напитке четырех брендов из 47.
Подробности об исследовании кефира, а также названия лучших торговых марок этого напитка и марок-нарушителей можно прочитать на сайте Роскачества.