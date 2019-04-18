Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Cпокойно отсидеться»: Коломойский высказался о победе Зеленского
На автомагистралях предложили сузить левую полосу
Девочку взяли из детдома, и она стала известной моделью (фото)
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Человек и собака на мотоцикле: тысячи километров по Южной Америке Небольшое путешествие аргентинца и его собаки превратилось в настоящее приключение
Няней ребенка Меган Маркл может стать мужчина
Виктория Лопырева мечтает о дочке
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому в Гааге
В Крыму дагестанцы зарезали мужчину за лезгинку
Кокорин — Паку: Готов возместить моральный и материальный ущерб
Дацюк обратился к Путину с протестом против закона
Дома, построенные фирмой знаменитого актера, гниют и разрушаются
Известный артист сменил гражданство Украины на РФ
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
В России подорожало съемное жилье
Фоторепортажи
10Серийное производство: почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
12Военный переворот в Судане
08:24 (мск), источник: "Российская газета"

Роскачество определило лучший кефир

Роскачество исследовало кефир. Год назад оно уже исследовало этот напиток, но после этого в организацию стали обращаться потребители из разных регионов с просьбой проверить кефир, который продается в магазинах возле их домов. В результате был протестирован кефир еще 11 торговых марок из разных регионов. Каждый образец проверили по 35 параметрам безопасности и качества. В итоге в Свердловской, Ярославской областях и Чувашии определили по бренду, достойному Знака качества.

Источник: РИА "Новости"

В целом в кефире не нашли пестицидов, радионуклидов, тяжелых металлов сверх нормы. Не было в напитке плесневых грибов, стафилококка и других вредных бактерий или микроорганизмов.

Читайте также
Какое пить и с чем сочетать? Что нужно знать о молоке

Зато в напитке девяти торговых марок нашли в следовых количествах антибиотики из тетрациклиновой группы и в одном образце — из группы пенициллинов.

Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров. Хотя такой напиток, по закону, не имеет права называться ни кефиром, ни даже кефирным напитком, поясняет заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ Елена Юрова.

Кефир и кефирный продукт отличаются друг от друга только закваской. Так что если в напитке под названием «кефир» или «кефирный продукт» есть растительный жир, то это — фальсификат.

Читайте также
Как отличить сыр от сырного продукта

В текущем году фальсифицированный кефир не обнаружен. А по общему итогу исследования кефира за два года растительный жир использовался в напитке четырех брендов из 47.

Подробности об исследовании кефира, а также названия лучших торговых марок этого напитка и марок-нарушителей можно прочитать на сайте Роскачества.

Кефир кефиру рознь
Во время загрузки произошла ошибка.
9 февраля 2018© Ньюстюб
 Малышей предлагают отчислять из детских садов за прогулы
На сколько вырастут социальные пенсии с 1 апреля
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа
Сын Романа Абрамовича останется без дальневосточных овощей
Бизнесмена обвинили в краже 711 млн рублей. Он уехал в Израиль
Стали известны новые способы вымогательства денег у пенсионеров
Светлаков назвал Сталина тираном и поддержал
Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в России
Спорт
7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Ман Сити» "Тоттенхэм" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в одном из самых умопомрачительных матчей в истории еврокубков
Hi-Tech
На Титане нашли метановые озера (фото) Почти как на Земле, но не совсем.
Авто
Toyota рассекретила Highlander нового поколения (фото) Внедорожник переехал на новую платформу и получил гибридную модификацию
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 4 729
Австралийские пожарные 490
может ли домохозяйка прокормить себя сама? 423
Конкурс рассказов. Начинаем сеанс групповой терапии 394
Леди
Наряды, гости, «живое» выступление: как прошел юбилейный концерт Пугачевой Певица выступила в Кремле.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь