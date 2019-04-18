Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 года доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%.
В период с 2014 по 2018 года доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%.
Число тех, кто считает, что их доходы ниже среднего выросла с 35% до 48% за аналогичный период, говорится в исследовании «Сбербанк CIB», на которое ссылается газета «Ведомости».
Разделение на средний класс и ниже среднего зависит от того, как тратятся деньги.
Эксперты выяснили, что в Москве доля среднего класса за четыре года уменьшилась с 63% до 54%, а ниже среднего — с 27% до 39%. Аналогичная ситуация произошла в
Ранее Росстат опубликовал данные, собранные у 60 тысяч домохозяйств, и пришел к выводу, что приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви не может 35,4% семей (40% среди многодетных), четверть семей не могут позволить себе пригласить гостей на семейное торжество. А ежемесячный доход российской семьи должен составлять хотя бы 58,5 тыс. руб., чтобы она могла свести концы с концами.