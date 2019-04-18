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10:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 года доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%.

Источник: РИА "Новости"

Число тех, кто считает, что их доходы ниже среднего выросла с 35% до 48% за аналогичный период, говорится в исследовании «Сбербанк CIB», на которое ссылается газета «Ведомости».

Разделение на средний класс и ниже среднего зависит от того, как тратятся деньги.

Если хватает средств на путешествия, рестораны и удается откладывать — к первой категории, а если только хватает на основные траты — второй категории.
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Эксперты выяснили, что в Москве доля среднего класса за четыре года уменьшилась с 63% до 54%, а ниже среднего — с 27% до 39%. Аналогичная ситуация произошла в Санкт-Петербурге и прочих городах-миллионниках, там разница между годами достигает до 14%.

Ранее Росстат опубликовал данные, собранные у 60 тысяч домохозяйств, и пришел к выводу, что приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви не может 35,4% семей (40% среди многодетных), четверть семей не могут позволить себе пригласить гостей на семейное торжество. А ежемесячный доход российской семьи должен составлять хотя бы 58,5 тыс. руб., чтобы она могла свести концы с концами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные Росстта «изысканиями», а также сообщил, что о них доложено президенту Владимиру Путину.

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