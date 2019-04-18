Минкультуры РФ не будет выделять деньги на восстановление Нотр-Дама
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Неравнодушные музеи и граждане могут сами начать добровольный сбор средств.
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Неравнодушные музеи и граждане могут сами начать добровольный сбор средств.
Российский министр культуры не призывал собирать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери или переводить в Париж бюджетные средства в ущерб российским объектам культурного наследия, заверили в ведомстве.
«Вчера и сегодня в ряде СМИ вышли комментарии с “праведным гневом” в адрес министра культуры по поводу сбора средств на восстановление собора Парижской Богоматери. “Праведный гнев” правильный, а вот адресат — неправильный. Ну не призывал министр собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия», — привели журналистам слова замминистра культуры Аллы Маниловой в четверг в ведомстве.
Замглавы Минкультуры напомнила о ранее прозвучавшем предложении музеям и всем неравнодушным гражданам начать добровольный сбор средств на восстановление
«Мы были, остаемся и всегда будем народом, способным сопереживать. И тысячи наших людей, среди которых и сотрудники министерства культуры, хотят помочь восстановлению собора Парижской Богоматери. (…) Но никакого выбора —
Она сообщила, что министерство культуры направит «самых лучших, звездных специалистов в области реставрации и спасения наследия при первой же просьбе французских коллег».
В результате пожара, начавшегося в
Собор Парижской Богоматери фигурирует во многих литературных и художественных произведениях, наиболее известное из которых — одноименный роман Виктора Гюго.