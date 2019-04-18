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10:54 (мск), источник: Интерфакс

Минкультуры РФ не будет выделять деньги на восстановление Нотр-Дама

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Неравнодушные музеи и граждане могут сами начать добровольный сбор средств.

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36
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36
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Российский министр культуры не призывал собирать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери или переводить в Париж бюджетные средства в ущерб российским объектам культурного наследия, заверили в ведомстве.

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«Вчера и сегодня в ряде СМИ вышли комментарии с “праведным гневом” в адрес министра культуры по поводу сбора средств на восстановление собора Парижской Богоматери. “Праведный гнев” правильный, а вот адресат — неправильный. Ну не призывал министр собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия», — привели журналистам слова замминистра культуры Аллы Маниловой в четверг в ведомстве.

Замглавы Минкультуры напомнила о ранее прозвучавшем предложении музеям и всем неравнодушным гражданам начать добровольный сбор средств на восстановление Нотр-Дам. Манилова отметила, что «в устах чиновника любые деньги воспринимаются как бюджетные».

«Мы были, остаемся и всегда будем народом, способным сопереживать. И тысячи наших людей, среди которых и сотрудники министерства культуры, хотят помочь восстановлению собора Парижской Богоматери. (…) Но никакого выбора — Нотр-Дам или Приказная изба в городе Кирове — не существует в помине. Никто не делит деньги граждан и не регулирует порыв души», — добавила замминистра.

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Она сообщила, что министерство культуры направит «самых лучших, звездных специалистов в области реставрации и спасения наследия при первой же просьбе французских коллег».

В результате пожара, начавшегося в Нотр-Даме 15 апреля вечером и продолжавшегося несколько часов, обрушился шпиль собора и частично обвалилась крыша. Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове заявил, что собор может закрыться на шесть лет на восстановление, на которое уже собрали около 900 млн евро пожертвований.

Нотр-Дам де Пари, или собор Парижской Богоматери, находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников мира. Ежегодно его посещают 14 млн человек.

Собор Парижской Богоматери фигурирует во многих литературных и художественных произведениях, наиболее известное из которых — одноименный роман Виктора Гюго.

Справка
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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

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