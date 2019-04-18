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13:43 (мск), источник: Коммерсантъ

На пути к труду

Для трети россиян дорога на работу — это худшая часть дня.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Треть россиян считают, что в официальный рабочий день должно включаться время, потраченное на поездку до работы. Оно же является для 33% работников в РФ худшей частью дня.

Согласно исследованию компании IWG (.pdf), для 40% людей во всем мире (33% в России) ежедневные поездки на работу являются худшей частью их дня. Каждый пятый (22%) респондент отметил, что регулярно опаздывает на работу из-за непредсказуемой дорожной ситуации. У россиян этот показатель составляет 13%. Реже всего на работу опаздывают финны (4%), литовцы (7%) и норвежцы (8%). Чаще всего опаздывают жители Филиппин (37%), румыны (33%) и хорваты (31%).

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При этом почти половина (48%) опрошенных работают в дороге (то же касается 41% россиян). Поэтому 42% опрошенных считают, что в официальный рабочий день должно включаться время, потраченное на поездку до работы. С этим предложением согласны 34% россиян. Отметим, сейчас такой подход к определению рабочего графика используют только в нескольких странах мира.

60% опрошенных респондентов в мире и 62% в России говорят, что консервативная организационная культура является основным препятствием для реализации политики гибких офисных решений, которая позволила бы им работать удаленно.

41% опрошенных (39% в России) считают, что самым большим препятствием являются опасения руководства касательно того, что пострадает корпоративная культура компании. Хотя уже сейчас 83% работников во всем мире (90% в России) из двух похожих вакансий выберут работу с гибким графиком. 54% респондентов в мире (и 24% россиян) предпочтут работать в удобном для себя месте, нежели добираться в более престижную, но неудобно для них расположенную компанию.

Анастасия Мануйлова

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