На пути к труду
Для трети россиян дорога на работу — это худшая часть дня.
Для трети россиян дорога на работу — это худшая часть дня.
Треть россиян считают, что в официальный рабочий день должно включаться время, потраченное на поездку до работы. Оно же является для 33% работников в РФ худшей частью дня.
Согласно исследованию компании IWG (.pdf), для 40% людей во всем мире (33% в России) ежедневные поездки на работу являются худшей частью их дня. Каждый пятый (22%) респондент отметил, что регулярно опаздывает на работу
При этом почти половина (48%) опрошенных работают в дороге (то же касается 41% россиян). Поэтому 42% опрошенных считают, что в официальный рабочий день должно включаться время, потраченное на поездку до работы. С этим предложением согласны 34% россиян. Отметим, сейчас такой подход к определению рабочего графика используют только в нескольких странах мира.
60% опрошенных респондентов в мире и 62% в России говорят, что консервативная организационная культура является основным препятствием для реализации политики гибких офисных решений, которая позволила бы им работать удаленно.
41% опрошенных (39% в России) считают, что самым большим препятствием являются опасения руководства касательно того, что пострадает корпоративная культура компании. Хотя уже сейчас 83% работников во всем мире (90% в России) из двух похожих вакансий выберут работу с гибким графиком. 54% респондентов в мире (и 24% россиян) предпочтут работать в удобном для себя месте, нежели добираться в более престижную, но неудобно для них расположенную компанию.
Анастасия Мануйлова